波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

左為裴洛西8月3日在台灣總統府會見總統蔡英文，右為中國微博上討論聲浪中流傳的圖片。（本報資料照片、取材自微博）

「竄訪三天，Pelosi治好了中國14億人的精神內耗。」美國眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）的亞洲訪問之旅，於8月2日訪問台灣。行前至今，波洛西的行程引發中美兩國的外交暗戰與角力，「緊張升高但克制衝突」的默契下，截至目前為止並未演變成區域的軍事摩擦；而在中國輿論方面，從尚未確定是否訪台前的戰狼語言，到確認波洛西抵台後的群情激憤，一夜炸鍋的中國社群討論，發生了什麼事？

波洛西的亞洲訪問之旅於7月29日正式啟程，先後前往了新加坡、馬來西亞，8月2日抵達台灣訪問，並且預計4日在轉往南韓、5日則到日本。這趟旅程雖是以波洛西眾議長身分訪問，但已牽動美中台三邊關係的敏感神經——特別是下半年中國即將確定習近平連任的中共20大會議、以及美國期中選舉倒數的關鍵時刻。

波洛西的訪台直接刺激中國的政治神經，從中國官方與外交部「反對佩洛西竄訪」的強硬發言（「竄訪」一詞為中共的貶抑用語，有流竄訪問之意，通常指特定不受中國官方歡迎的人物，諸如達賴喇嘛等），到已退休的前官媒《環球時報》總編胡錫進多次的戰狼語言，中國的態度升高且堅決。

波洛西訪台，引來中國大動作發表一中原則。（取材自微博）

但雖然對外表示「後果將會十分嚴重」、「將採取針對性軍事行動」，截至3日中午，中國國防部官方僅發布將於4日至7日，於台灣周邊6個海域進行軍演射擊，而同一時間訪問的波洛西，也在與總統蔡英文會面時強調「我們不會放棄台灣」，台海相關的軍事警戒也升高戒備，一如美聯社、路透等各家外媒的分析，三方各有「情理之中」的動作，但不致於爆發衝突。

而在中國輿論方面，從7月29日波洛西出訪開始，微博 、微信等社群平台上就開始有大量的討論出現。8月2日晚間，就有許多中國人緊盯波洛西的航班降落松山機場的直播，從當天晚上到8月3日上午，中國微博與微信的熱搜榜排名前15名話題，幾乎全數與波洛西的台灣行有關。

在這些關注中，許多人在意的是「到底會不會真的訪台」，以及就此延伸的「中國會做何反應」，但原本某些戰狼言論期待的強硬軍事手段並未實現，在相關平台上的說法也就從「絕對收復台灣」退後到了「此仇他日必報」，直到3日清晨中國陸續發布了對台限制措施，像是暫停出口天然砂到台灣、禁止台灣柑橘和白帶魚進口等等，一時之間中國輿論又再度延燒，並帶起新的政治宣示話題：「#世界上只有一个中国#」，《央視》等官媒帶頭張貼捍衛中國領土主權的圖文，作為對波洛西訪台的抗議。

一夜炸鍋的中國輿論話題，包括「解放軍軍演」、「祖國統一決心」、「一個中國政策」等等，皆在微博上討論量迅速暴增，而在中國網民的留言中，也充斥著「失望」、「愛國」、相信國家等語彙，甚至有網民提起日本前首相安倍晉三遭槍擊一事，期望「有人刺殺波洛西」。

波洛西訪台，引來中國網民激憤言論。（取材自微博）

中國外交部亦在2日深夜召見美國駐中大使伯恩斯（William Burns），此事同樣在微博受到熱烈討論關注。不過，在一片聲討美國和波洛西的留言中，也有一部分不同的意見。有中國網民就對解放軍揚言採取軍事措施等官方論調，嘲諷道：

「開戰：大國雄風，一戰定乾坤。不開戰：大國智慧，運籌帷幄。橫幅：橫豎都是贏。」

中國外交部長王毅8月2日評論波洛西台灣行時，說出的「美國不要幻想阻撓中國的統一大業」也成為微博上的話題之一，然而除了媒體唱和外，有些中國人卻對此不以為然，有網民留言：

「人家沒幻想，美國是霸道，但是他們不屑幻想，他們真的敢做。問題是我們敢怎麼對美？」

在熱搜關鍵字之中，還有一條「台灣民眾抗議佩洛西滾回去」，在各平台大量流傳相關影音文字，看似平行時空的內容，其實是在台灣的中華統一促進黨，於2日深夜聚集到波洛西下榻的台北君悅酒店前高聲抗議，結果變成戰狼的話題火藥。

中國人的憤怒，甚至延燒到波洛西的義大利 裔出身背景，例如台灣歌手田馥甄3日在Instagram限時動態發出一張吃義大利麵的照片，竟也讓她因此成為中國網民圍剿的目標——只因為「義大利」的關鍵詞，而被情緒緊繃的中國輿論視為台獨敵人。

在一片口誅筆伐的憤慨之聲當中，也有中國網民認為，比起波洛西訪台或是中國對台政策，更需要擔心的是中國人民的自身處境，並在微博發文寫下：「其實沒必要擔心戰爭，我只擔心如果他們在外面被氣了，回家又要打我們。」

波洛西訪台，引來中國大動作發表一中原則。（取材自微博）

一波接一波的中國輿論，同時也引起部分中國網友的反思與嘲諷。有人反串寫下：

「竄訪三天，佩洛西治好了中國十四億人的精神內耗。」

「一瞬間，大家都不關注儲戶、斷貸、爛尾樓、隱私信息洩露了，佩洛西治好了我的精神內耗，佩洛西就是我二姨。」

「治好精神內耗」一語，正是不久前中國社會熱門話題的「二舅治好我的精神內耗」影片，轉而戲稱波洛西是「中國二姨」。而在Twitter上，則有海外中國網民直白地寫下：

「一個八十多的美國老太太，讓半個地球之遙的中國人見識了：什麼才叫老娘背後有一個強大的祖國。」

截至3日中午，微博與微信上全都以波洛西相關議題占滿排行榜。而在歐美、日韓媒體方面，各家主流新聞多以重點頭條、實時更新追蹤報導，也形成了在烏俄戰爭爆發以來，再一次罕見全球媒體關注的區域緊張話題。