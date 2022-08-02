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解放軍軍演恐影響全球航線 前機師分析：會全球公憤

記者邱瓊玉／台北報導
中國大陸新華社授權發布中共解放軍將於台北時間8月4日0時至7日24時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動。（新華社）
中國大陸新華社授權發布中共解放軍將於台北時間8月4日0時至7日24時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動。（新華社）

聯邦眾院議長波洛西專機美東時間2日上午（台北時間2日晚間）抵台，中國大陸新華社授權發布中共解放軍將於台北時間8月4日0時至7日24時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖，根據圖示，演習地點為台灣西南方、東方、東南方等六個區域，形同海空封鎖台灣。

對此，前機師于皓瑋說，過去軍事演習發布法訊，不管是對空還是對低，都會有高度限制，但現在的問題在於，中國大陸釋出的訊息只有演習地點的經緯度，沒有高度，換句話說從海平面到外太空都可能是陸方演習的範圍。

于皓瑋表示，台灣國際航線很多，其中北部海面上有Ａ1、B591等兩條航線，北可以到日本，南可以到印尼，由於中國大陸沒有釋出高度方面的訊息，等於不只是台灣航空器受影響，全世界的國既行線也都限制住，儘管可以改航路，但繞路就會耗油，會激起公憤，實在不太明智。

于皓瑋說，就像昨天波洛西從吉隆坡飛到台灣，正常來僅需四個多小時，但她為了避開中美正片交鋒，繞路飛行，昨天足足飛了八個小時之久。

于皓瑋表示，台灣北部這個行館區會有來自日本、東南亞、菲律賓、中東的飛機，中國大陸把空域搞成這樣子，全世界航路都要改道，這會激起民怨，旅客也會抱怨，全世界都會生氣，實在忍不住要說「中共就是一個蠢豬」。

至於台灣離島航線是否會受到影響，于皓瑋說，去馬祖的航線確實會受到影響，不過還是可以透過更改航路等方式因應，只是大家心裡會很氣，全世界的人恐怕對會對中國大陸的印象很差。

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