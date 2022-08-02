波洛西訪台促中用「灰色戰略」 彭博：美才要開始頭痛

聯邦眾院議長波洛西（圖中）2日搭乘專機飛抵松山機場，成為25年來訪台層級最高的美國政要。（Getty Images）

聯邦眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）美東時間2日上午（台北時間2日晚間）搭乘專機飛抵松山機場，成為25年來訪台層級最高的美國政要，引發各界關注，彭博社論報導指，美國面臨的挑戰才要開始，中國可以對台灣發動「灰色地帶戰略」，而華府不得不在不冒公開衝突風險的情況下應對。

社論指出，為回應波洛西訪台，中國軍方已宣布將於4日起，在台灣附近的六個地區進行為期三天的軍演，標誌著中國在台灣海峽的軍事戰術前所未有的升級。

這些軍演提醒著外界，除了戰爭之外，中國還有許多不同方式向台灣施壓並削弱美國對台支持。未來幾年，發動這種灰色地帶戰略，恐是美國在維護台灣安全上所面臨的最嚴峻挑戰。

尤其在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方媒體尤其關注中國可能以諾曼第式登陸、兩棲攻擊台灣。社論指出，這種進攻方式在未來五到七年內不太可能發生，因為對共軍 來說，此舉的失敗成本和風險太高。

取而代之的，中國更有可能採取灰色地帶戰術來實現戰略目標，阻止國際社會支持台灣，並透過和平方式實現統一。

除了顯示中國決心外，該策略還能透過提高與台灣做生意的風險來給台灣帶來實際的經濟成本，如果台灣被視為一個愈來愈不安的貿易場所，外國和企業將尋求替代方案。

對中國領導人來說，灰色地帶戰略最吸引人的地方在於其彈性。與公開發動戰爭不同，該戰略讓中國可以選擇升級情勢，同時避免與美軍直接對抗。

社論指，得知中國可能會採取灰色地帶戰略，應該會迫使美國重新思考對台灣的防禦支持，對台灣採用「豪豬戰略」，也就是「充分武裝台灣以阻止中國的進攻」，雖然值得做，但不足以確保台灣安全。