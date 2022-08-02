直播／波洛西拜會蔡英文 結束後將舉行媒體互動會

台總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見聯邦眾議院議長波洛西（左）所率領訪問團，頒授波洛西「特種大綬卿雲勳章」。（圖取自台總統府影音）

聯邦眾院 議長波洛西 率領的美方訪問團，於美東時間2日晚間10時30分（台北時間3日上午10時30分），在台灣總統府與蔡英文 總統會面，副總統賴清德也出席，結束後將舉行媒體互動會。

波洛西到場後，蔡英文頒授特種大綬卿雲勳章，表彰波洛西為傑出政治家，致力促進中華民國台灣及美國友好關係，成效斐然，為中華民國政府及人民感佩。

（聯合影音直播截圖）

（聯合影音直播截圖）

蔡英文頒授勳章未列在前一天的公開行程，波洛西受勳後，才開始公開接見程序。

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波洛西致詞時表示，絕不會忘記對台灣的承諾，這次來台彰顯美台之間的團結。蔡英文也將於台北賓館設午宴款待訪台團。

訪問團成員另包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA）、眾議院歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene, D-WA）、眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）、眾議員金安迪（Andy Kim, D-NJ）等。訪團成員皆對台灣友好支持。

▼波洛西與蔡英文會面直播畫面