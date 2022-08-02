環球時報：解放軍可能射戰術導彈 並宣布命中敏感目標

央視日前以模糊畫面公布東風某型飛彈點火起飛畫面。（取材自央視）

中國大陸為反制聯邦眾院議長波洛西 訪問台灣，解放軍 東部戰區已宣布北京 時間2日當晚開始，東部戰區在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動並展開三天的圍台軍演。大陸軍事專家稱，解放軍或使用戰術導彈攻擊台島近海等敏感區域目標，並宣布精準命中目標。

環球時報報導，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校北京時間2日深夜表示，8月2日晚開始，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

稍早，新華社受權發布的一則演訓消息顯示：解放軍將於年8月4日12時至7日12時，在相關海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據演訓發布的經緯度四點連線，此次演習區域環繞台灣一圈，而且對台灣的主要港口形成封鎖態勢。

報導引述一位熟知中美關係的匿名軍事專家表示，此次演習勢必包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力。最值得注意的是，此次演習勢必要跨越所謂的海峽中線，此前大陸從來不承認所謂的海峽中線，毫無疑問這只是對岸心理上的一道防線。

這位專家進一步分析稱，「此次演習將是一次新的開始，今後解放軍在台海的演習將不會再有區域限制，可以常常在台當局家門口搞」。

另一位相關分析人士也表示，這將進一步壓縮台當局空間，解放軍的演習不排除距離台灣的海岸線越來越近，直至登島。

報導稱，據瞭解，接下來有關方面還會有資訊持續對外發布，其中「在台島東部海域組織常導火力試射」尤為值得關注。上文中相關分析人士表示，解放軍或可以使用戰術導彈（不帶戰鬥部）攻擊台島近海等敏感區域目標，並宣布精準命中目標，這是具有政治意義的軍事行動，解放軍有能力用實際行動來維護國家主權和領土完整。

這位分析人士表示，發射導彈是一種非接觸性的軍事行動，有極大的震懾力，將對台獨勢力造成心理上的巨大恐慌。

上文中熟知中美關係的軍事專家表示，中國一定會採取相當強硬的措施，不只限於軍事行動，而應該是包含外交、經濟等領域的組合拳，這種反制不僅僅針對波洛西個人，還要針對美國政府。

上文中資深軍事分析人士表示，解放軍劃定演習區域有雙重考慮，首先要確保演習區域內的中外船舶可以離開，以確保演習區域內實彈射擊不傷及平民；其次，中方此次演習目標明確，就是針對台獨和域外干涉勢力。「我們既要堅定地維護國家主權和領土完整，也同時保持最大的限度克制」。

宋忠平表示，解放軍將持續加大對台軍事鬥爭準備，準備應對域外勢力不斷干涉台灣問題所造成的嚴重台海危機。