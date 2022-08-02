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世說新聞／台灣多危險？學者：大陸可能會...

北京「懲戒台獨關聯機構」 4台企、2基金會被點名

波洛西吸睛能力無人可敵 預期她離台後北京還有動作

編譯季晶晶／綜合報導
美國國家安全委員會預期，眾院議長波洛西離開台灣後，中國可能還會做出反應。（歐新社）
美國國家安全委員會預期，眾院議長波洛西離開台灣後，中國可能還會做出反應。（歐新社）

聯邦眾院議長波洛西美東時間2日上午身穿標誌性粉紅色套裝走下美國軍機抵台訪問，鎂光燈此起彼伏狂閃不停，美國有史以來沒有哪位眾院議長與她一樣搶到這麼高的全球關注。但在反中立場獲得讚賞的同時，她的出訪時機也引發批評者質疑，美國期中選舉僅幾個月之遙，民主黨目前局面不利，波洛西可能失去議長之位。

美國華府智庫國防重點（Defense Priorities）負責亞洲研究的Lyle Goldstein評論說： 「台灣不是美國政客的遊樂場。要說人類的未來可能取決於務實的美中關係並非誇大其詞，波洛西的台灣之行對區域穩定造成不必要的危害。」

可以肯定的是，波洛西現身訪台以及精心規畫專機降落，已讓本就不睦的中美兩大強權之間緊張關係升溫。中國大陸官媒中央電視台聲稱，解放軍戰機穿越台灣海峽。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，中國對波洛西訪台做出反應在預料之中。他說，美國準備好應對中國選擇要做的事，並補充表示，拜登政府預期北京當局在波洛西離境後還有後續動作。

波洛西此行在華府獲得來自兩黨的廣泛支持。有望在11月期中選舉之後取代她眾院議長大位、共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也是極力慫恿她訪台的人士之一。

1997年，時任美國眾院議長的金瑞契（Newt Gingrich）訪台也曾引發對岸抗議，但與波洛西相比，北京當時的反應相對較為溫和。但如今地緣政治環境與當時已經有了很大的變化。

波洛西 眾院 期中選舉

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