環時：中方反制不會是一次性 每次都會加強對台海實控

共軍蘇-35型戰機曾出現在擾台共機隊伍中，圖為共軍南部戰區的某部的蘇-35部隊演訓畫面。（取自中國軍網）

聯邦眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）訪台涉及踩中美關係底線引發中國輿論譁然，外界關注中國大陸將採取何種反制措施。大陸官媒《環球時報》3日刊登社評表示，對於波洛西「竄訪」台灣地區，中方的反制不會是一次性的，而將是長期、堅決、穩步推進的組合行動。且每一次的反制都進一步加強對台海實控。

該評論表示，波洛西這次愚蠢、魯莽、危險的挑釁行動，將破壞台海和平與穩定的全部責任焊死在美國和民進黨當局身上。因此，為了捍衛國家核心利益，中方採取任何反制措施都是正當的和必要的，都是在行使一個主權國家應有的權利。事實上，相對於反制形式而言，反制效果是更關鍵的。

評論指出，在波洛西訪台途中，解放軍 空軍蘇-35戰機穿越台灣海峽。且自2日晚間開始，東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。與此同時，解放軍在4日至7日，還將在台島周邊進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

評論提到，從事實性打破所謂「海峽中線」，到解放軍在西南空域常態化巡邏和繞島飛行，再到明確強調台灣海峽不是國際水域，近年來每一次美台的挑釁，中方的反制都以進一步加強對台海的實控為結果。這一次也不可能例外。