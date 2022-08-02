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影／波洛西抵台灣立院 副院長蔡其昌與黨團代表迎接

記者林澔一、鄭媁、蔡晉宇／台北報導
聯邦眾院議長波洛西（前中），拜會立法院。立法院副院長蔡其昌（右）與各黨團代表到立院大門迎接。（記者林澔一／攝影）
聯邦眾院議長波洛西（前中），拜會立法院。立法院副院長蔡其昌（右）與各黨團代表到立院大門迎接。（記者林澔一／攝影）

聯邦眾院議長波洛西抵台，美東時間2日晚間9時拜會台灣立法院。立法院副院長蔡其昌代表立法院率四大黨團代表在立院大門口迎接，並致贈花束。隨後一行人上二樓會談。

波洛西拜會立法院時表示，非常感謝立法院熱忱歡迎，很榮幸能和同事一起來到這裡，感謝立法院副院長蔡其昌致詞中對美國國會的讚美，美國對台的許多支持都是來自兩黨的大力支持，對於蔡其昌說「我是台灣的朋友，對我來說是很大讚美。」

蔡其昌表示，去年立法院主辦開放國會論壇，波洛西致函表示美國會繼續與台灣同在，致力維護台灣自由、安全與人權，任內主導多項友台法案，他要代表立法院感謝；波洛西無畏無懼率團訪台，就是對民主自由價值最大的鞏固。

波洛西也說，當國會議員到海外出訪通常有三目的，一是安全，包括在美人民及全世界人民的安全，二是經濟，將繁榮拓及全世界，第三是治理。期待雙方接下來能互相交流，以更加了解有什麼地方可以合作，也向各位學習，包括氣候變遷、台灣出色的防疫成就，以及尊重人權等，感謝台灣展現的友誼。

聯邦眾院議長波洛西（前中），拜會立法院。立法院副院長蔡其昌（前右三）與各黨團代表...
聯邦眾院議長波洛西（前中），拜會立法院。立法院副院長蔡其昌（前右三）與各黨團代表到立院大門迎接。（記者林澔一／攝影）

同時，立法院外已經有統派、獨派人士出現表達立場。為了維護波洛西安全，台北市警方在立法院外部署約200名警力。美東時間2日晚間8時多（台北時間3日上午8時）多，有約30名統派人士在場外抗議，但因未進行申請，中正一分局長陳明志舉牌警告。

美國眾議院議長波洛西將到立院，場外有統、獨人士表達意見。記者邱奕能／攝影 邱奕能
美國眾議院議長波洛西將到立院，場外有統、獨人士表達意見。記者邱奕能／攝影 邱奕能

美國眾議院議長波洛西將到立院，場外有統、獨人士表達意見。記者邱奕能／攝影 邱奕能
美國眾議院議長波洛西將到立院，場外有統、獨人士表達意見。記者邱奕能／攝影 邱奕能

眾院 波洛西

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