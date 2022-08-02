胡錫進成網友出氣筒 堅稱解放軍說到做到、演練武統台灣

美眾議長波洛西（中）昨天深夜抵達台北松山機場。（美聯社）

眾院 議長波洛西 成功訪台，中國鷹派媒體人胡錫進自承他被許多網友罵娘，成為出氣筒，中國老百姓有些失望。但他認為，解放軍 說到做到，宣布要圍著台灣本島在六個地區同時實彈軍演，就是武統台灣的一次綜合演練。

胡錫進3日一早在其個人微博表示，「波洛西竄台落地，當然反映了我們的威懾力還不夠，擋不住她的前期攻勢，但如果因此就很沮喪，認為我們已經輸了，而且遭遇了新的國恥，就有些誇張了。有些個人可以這樣想，但我們絕不能有這樣的集體脆弱」。

他說，這場博弈的帷幕剛剛拉開，「波洛西竄台得逞，我們沒能伴飛穿越台灣島，這點我也很遺憾。但必須看到，博弈在持續，它可不是波洛西在台灣這不到24小時的事。解放軍圍著台灣本島在六個地區同時實彈軍演，一些人覺得不過癮，是「炸魚」，但大家知道台灣會有多害怕嗎？這樣的陣仗每一個區域單獨看是演習，但它們合起來哪裡還是一般的演習？它們就是武統台灣的一次綜合演練啊。

換位想一想，如果咱們是台灣人，巴掌大的地方，周圍全在進行攻擊演練，咱們會覺得它們都是「表演」嗎？如果不是波洛西來了，大陸怎麼可能這樣圍著台灣島搞實彈軍演！

「中國是沒擋住波洛西登島，但我們真的在做很重要的反制和朝著統一進程的延伸。波洛西有她和美國的突破，我們也做了我們的突破」。

他說，「中美之間如今不可能有簡單的你輸我贏，我們不會在一件事情上完全壓倒美國的，我們在一個環節上得手了，美國一定會報復，在其他環節找補回來。同樣，美國也休想在一個衝突中搞定我們，它得手了我們也會變換角度堅決報復，在延長的戰線上殺它個回馬槍。所以雙方既針鋒相對，也會你打你的我打我的。對美鬥爭註定長期而艱鉅，我們要準備與它一個回合一個回合打下去，絕不能剛有一點不順，就唉聲歎氣了」。

胡錫進稱，他會繼續寫，不會停止主張解放軍戰機飛越台灣島的。相信那一天終將到來。

稍早之前，胡錫進稱，解放軍在環繞台灣本島的六個海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊，這樣的演習規模和陣仗超過了1996年的台海危機。波洛西開啟了中美圍繞台海高強度博弈的時代，中國大陸堅決並從容應戰。