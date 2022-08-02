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北京激烈反彈…白宮：令人擔憂 但都在預期內

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北京激烈反彈…白宮：令人擔憂 但都在預期內

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（右）2日表示，美國將準備好處理北京的選擇。(美聯社)
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（右）2日表示，美國將準備好處理北京的選擇。(美聯社)

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣，北京宣布一系列軍事行動反擊，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）2日表示，中國大陸的反應令人擔憂，但這些都在預期之中，且可能會持續好一段時間；美國無意尋求危機，美國會準備好處理北京的選擇。

柯比拒絕討論美軍在台海和印太地區的軍事部署與行動，只說，美國極為看重在區域的安全承諾，也有足夠能力落實承諾。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）2日會晤日本國家安全保障局局長秋葉剛男，討論美日同盟是印太地區和平穩定的基石，重申維持台海和平穩定的重要性，以及強調與烏克蘭站在一起對抗俄羅斯無端侵略的決心。

柯比表示，美國無意加入軍事威脅，但會持續在西太平洋自由航行。

被問到中國大陸在採取軍事行動前是否先私下告知美國，柯比表示，不透露私下對話內容，到目前為止，北京的行動都在預期之中，且保持一致，美國會持續關注情勢發展。

柯比重申，北京沒理由把這趟極為符合美國政策且合理的旅行，用來當作升高局勢、製造危機或衝突的藉口；無論是波洛西或拜登政府，沒有人採取與長期政策不一致的行動。

柯比表示，美國不支持台灣獨立，美國依據台灣關係法持續支持台灣自我防衛，美國也持續在區域振興盟友夥伴，追求印太區域的自由開放。

柯比說，中國大陸已經準備好採取進一步行動，且美國預期這樣北京會在更長久的時間範圍內做出反應；美國不尋求危機，美國也會準備好處理北京的選擇。

此外，柯比說，美中保持溝通管道暢通尤為重要，這些事情端賴中國大陸在接下來幾天數周所採取的行動。

柯比 北京 白宮

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