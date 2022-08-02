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波洛西拉高台灣能見度 土耳其專圖介紹歷史、政經發展

中央社╱伊斯坦堡3日專電
土耳其國營安納杜魯新聞社以整頁專圖介紹台灣近代史、政經現況。（中央社）
土耳其國營安納杜魯新聞社以整頁專圖介紹台灣近代史、政經現況。（中央社）

眾院議長波洛西歷史性訪台，台灣能見度瞬間拉高。土耳其國營媒體2日頭條報導，並以「處於暴風眼中」為題，專圖介紹台灣1544年來的歷史、政經發展及身居晶片龍頭地位等。

中國連日恫嚇，波洛西（Nancy Pelosi）昨天仍搭乘專機飛抵松山機場，成為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）等數間媒體以頭條報導。

土耳其廣播電視公司國際頻道指出，波洛西無視中國及俄羅斯警告抵台。台灣外交部長吳釗燮前往接機。

頻道報導，波洛西於飛機降落不久後發布聲明表示，此行信守美國支持台灣蓬勃民主的堅定承諾，絕未牴觸美國官方政策。「世界在獨裁與民主間抉擇之際，美國與台灣2300萬人團結一心，比過往任何時候都來得重要」。

頻道說，波洛西訪台加劇美中緊張。中國外交部發表聲明稱，波洛西此行「極其危險」。台灣官員指出，20多架共機飛入台灣防空識別區（ADIZ）。

頻道指出，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先前在莫斯科告訴記者，此行及可能的訪台行程是純然的挑釁。培斯科夫並譴責美國選擇「對抗之路」，稱這回可能的訪台正加劇亞太區域緊張局勢。

相較於其他媒體以影音畫面及文字報導波洛西訪台，土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）以整頁圖表介紹台灣，聚焦葡萄牙人1544年抵台後的重大歷史事件，包括1683年清帝國將台納入版圖、1894年甲午戰爭，清廷戰敗，將台灣割讓給日本等。除了台灣人口、面積及國內生產毛額（GDP）外，圖表提到，台灣生產全球逾2/3的晶片，在世界經濟扮演要角。

身為地位僅次於美國正副總統的政要，波洛西在北京重重壓力下訪台，意義非凡，在土耳其社群媒體引發若干討論。有網友分享台灣民眾蜂擁搶拍波洛西班機及中共先前軍演的畫面，媒體人希林那（Öznur Küçüker Sirene）則推文說，波洛西一身粉紅抵台，這份勇氣及自在，代表她已經知道自己乘坐的飛機永遠不會被擊落。

退役海軍少將古德尼茲（Cem Gurdeniz）表示，波洛西訪台，中國未動武，這對穩定而言具有正面效應。然而，即使這回已成「既成事實」的出訪，使波洛西一舉成為英雄，從中長期來看，會為台灣政府帶來嚴重問題。中國過近，美國太遠。

波洛西抵台訪問，2日登上土耳其廣播電視公司國際頻道等當地媒體頭條。（中央社）
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