我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

世界OnAir／經濟系畢業卻成插畫家 她完成職涯華麗轉身

立陶宛外長：波洛西為其他自由鬥士敞開台灣大門

中央社倫敦2日專電
眾議院議長波洛西2至3日訪問台灣。美聯社
眾議院議長波洛西2至3日訪問台灣。美聯社

眾議院議長波洛西2至3日訪問台灣。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯推文表示，波洛西把往台灣的大門敞開許多，他相信其他捍衛自由與民主的人士很快就會走過這道大門。

波洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵台北松山機場。她是繼1997年時任眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

波洛西訪台消息傳出後，中國文攻武嚇不斷。波洛西則在班機降落後不久，透過辦公室發布新聞稿指出，此次國會代表團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她強調，美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）隸屬的立陶宛執政聯盟自2020年底上台以來，積極發展與台灣的關係，並強調支持世界各地自由民主政體、力抗威權政權的重要性。

不過，自從立陶宛去年7月宣布台灣將在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處後，北京持續強化對立陶宛的外交、經貿施壓，包括試圖將立陶宛自歐盟供應鏈徹底排除、將與立陶宛的外交關係降至最低的「代辦」等級。

儘管如此，台立關係持續升溫，高階官方互動也越來越公開，包括國家發展委員會主任委員龔明鑫、立法院長游錫堃、外交部次長曾厚仁、駐美國代表蕭美琴、經濟部次長陳正祺等去年以來陸續率團訪問立陶宛，立陶宛也有經濟暨創新部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）等率團訪台。立陶宛並規畫今年9月在台灣設立經貿辦事處。

立陶宛 波洛西 眾院

上一則

美國主流媒體 即時大篇幅報導波洛西訪台

延伸閱讀

胡錫進：此次台島周邊軍演 規模超過96年台海危機

胡錫進：此次台島周邊軍演 規模超過96年台海危機
美國主流媒體 即時大篇幅報導波洛西訪台

美國主流媒體 即時大篇幅報導波洛西訪台
波洛西訪台 俄：明顯挑釁 中國有權採取措施保護主權

波洛西訪台 俄：明顯挑釁 中國有權採取措施保護主權
參院共和黨領袖等26人 發聲明挺波洛西訪台

參院共和黨領袖等26人 發聲明挺波洛西訪台

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北