中國外交部深夜召見美大使 提交涉、抗議

伯恩斯檔案照。 （中新社）

8月2日深夜，中國外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，代表中國政府就美國國會眾議長波洛西 訪台向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

謝鋒表示，波洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方絕不會坐視不管。

美國政府必須承擔責任。一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」，而且愈演愈烈，刪除美國務院 網站「台灣是中國的一部分」等關鍵表述，將台灣納入所謂「印太戰略」，明目張膽提升美台關係，變本加厲推進對台軍售，公然叫囂助臺提升「非對稱戰力」，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。美國政府本應約束波洛西恣意妄為，制止波洛西倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係。

謝鋒指出，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。任何人企圖操弄台灣問題撈取政治資本，只會「竹籃打水一場空」，幻想打「台灣牌」炮製政治遺產，終將被釘在歷史的恥辱柱上。美方應該立即糾正錯誤，採取切實措施消除波洛西竄臺惡劣影響。不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。

中方再次敦促美方懸崖勒馬，停止在台灣問題上滋事挑釁，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，停止以任何形式打「台灣牌」、搞「以臺制華」，停止插手台灣事務、干涉中國內政，以實際行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實美國領導人作出的「四不一無意」承諾，不得在錯誤和危險的道路上越走越遠。

謝鋒強調，大勢不可逆，民意不可違，玩火必自焚。台灣是中國的台灣，終將回到祖國懷抱。中國人民不怕鬼、不懼壓、不信邪。在中國人民心中，沒有什么比捍衛國家主權和領土完整更神聖，沒有什么比維護和實現國家統一更重要。任何國家、任何勢力、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。