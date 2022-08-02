中國外交部深夜召見美大使 提交涉、抗議
8月2日深夜，中國外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，代表中國政府就美國國會眾議長波洛西訪台向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。
謝鋒表示，波洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。性質極其惡劣，後果極其嚴重。中方絕不會坐視不管。
美國政府必須承擔責任。一段時間以來，美方說一套做一套，不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，企圖越紅線、搞突破，不擇手段打「台灣牌」，而且愈演愈烈，刪除美國務院網站「台灣是中國的一部分」等關鍵表述，將台灣納入所謂「印太戰略」，明目張膽提升美台關係，變本加厲推進對台軍售，公然叫囂助臺提升「非對稱戰力」，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。美國政府本應約束波洛西恣意妄為，制止波洛西倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係。
謝鋒指出，美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。任何人企圖操弄台灣問題撈取政治資本，只會「竹籃打水一場空」，幻想打「台灣牌」炮製政治遺產，終將被釘在歷史的恥辱柱上。美方應該立即糾正錯誤，採取切實措施消除波洛西竄臺惡劣影響。不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。
中方再次敦促美方懸崖勒馬，停止在台灣問題上滋事挑釁，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，停止以任何形式打「台灣牌」、搞「以臺制華」，停止插手台灣事務、干涉中國內政，以實際行動遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實美國領導人作出的「四不一無意」承諾，不得在錯誤和危險的道路上越走越遠。
謝鋒強調，大勢不可逆，民意不可違，玩火必自焚。台灣是中國的台灣，終將回到祖國懷抱。中國人民不怕鬼、不懼壓、不信邪。在中國人民心中，沒有什么比捍衛國家主權和領土完整更神聖，沒有什么比維護和實現國家統一更重要。任何國家、任何勢力、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力。
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