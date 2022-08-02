拆解波洛西4招超簡單造型 82歲依然「珍珠」女神

波洛西（前右）先前接見烏克蘭「第一夫人」歐蓮娜澤倫斯基（前左）時，其高跟鞋與上衣都為搶眼藍色，並以白色西裝「撞」出輕盈活力。圖 /取自instagram

眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）2日抵台，引起國際關心。波洛西不僅掀起討論熱度，更有粉絲以「女王」（Queen）美稱。原來公眾前波洛西常以簡單四招展現時髦印象，並高頻率使用珍珠穿戴造型，即便82歲依然活力有型，讓她宛如珍珠「女神」。

ㄧ、多彩套裝宛如美版英女王

波洛西的instagram帳號中曾有網友以「女王」表達了對她的美稱，事實上波洛西不僅在美國政壇擁有廣泛影響力，也在推動種族、性別等多元法案展現了普世價值。

波洛西的穿搭邏輯相似於英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II），常以成套的彩色西裝套裝出席。包含過去半年她便在電視談話節目、出訪海外、美國國會的各種場合中換上白、水藍、黃、粉紅、紫、橘等七彩套裝，並多數搭配以白色上衣，因此帶來年輕的聯想。要說波洛西是「美版」英女王，在服裝造型上、或有相似之處。

二、不愛鑽石？就愛珍珠秀氣質

波洛西（Nancy Patricia Pelosi）過去一年造型中，相當高頻率地使用同一款珍珠項鍊並搭配珍珠耳環造型，她今年6月接見男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）時，波洛西則戴上另一款雙排、「南洋珠」的珍珠項鍊，以好品味輕鬆駕馭非白色、深淺不一的南洋珠，不愛鑽石、一樣大秀好氣質。

三、領針超吸睛 低調展邦交友情

由於波洛西（Nancy Patricia Pelosi）常以西裝造型，而她西裝領片上的「領針」也在無意間展現了吸睛與外交考量。

她日前出訪新加坡 時，其領針為兩面揮舞的美國與新加坡國旗，體現了兩國邦交，而今年簽署「維持兒童餐食法案」（Keep Kids Fed Act）後，波洛西則是以橘色套裝搭配美國國旗領針；另一次參加談話性節目時，波洛西則在粉紅色西裝領片上使用了烏克蘭國旗領針，對比全身粉色造型，低調展現了主張態度。

四、細節有巧思 簡約一樣大加分

雖然常穿套裝，但波洛西（Nancy Patricia Pelosi）總能在細節中「加分」，像是今年她接見烏克蘭第一夫人歐蓮娜澤倫斯基（Olena Zelenska）時，其高跟鞋與上衣都為搶眼藍色，並以白色西裝「撞」出輕盈活力。

今年6月初、NBA金州勇士 隊（Golden State Warriors）將面臨相隔數年的總冠軍賽時，波洛西則以藍色套裝搭配黃色領巾，呼應了勇士的主場配色，並在Instagram上信心喊話、炒熱氣氛。簡單造型但落落大方，想要80歲也跟她一樣活力十足、有型有款？四招簡單造型術，筆記起來沒？