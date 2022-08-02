波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

台外交部長吳釗燮(左)2日至松山機場歡迎眾院議長波洛西(右)抵台。(取自台外交部推特)

眾院議長波洛西 台灣時間2日晚間(美東時間2日上午)抵台後，華盛頓郵報網站隨即登出她的投書，標題是「我為何要率團訪問台灣」。全文如下：

大約43年前，美國國會以壓倒多數通過——卡特總統簽署成為法律——台灣關係法 ，這是美國在亞太地區外交政策最重要的支柱之一。

台灣關係法闡明了美國對民主台灣的承諾，為迅速發展成為關鍵夥伴關係的經濟和外交關係提供了框架。它培養了根植於共同利益和價值觀的深厚友誼：自決和自治、民主和自由、人的尊嚴和人權。

台灣關係法並鄭重宣誓美國支持台灣的防禦：「以非和平方式決定台灣未來的任何努力……美國將認為對西太平洋地區的和平與安全構成威脅，而且是美國的嚴重關切。」

➤➤➤波洛西投書華郵 批北京壓迫台灣且訪台信守一中政策

今天，美國必須牢記這一誓言。我們必須支持台灣，這是一個有韌性的島嶼。台灣在治理方面處於領先地位，目前是在應對新冠疫情大流行和倡導環境保護和氣候行動方面。台灣是和平、安全和經濟活力的領導者，具有世界羨慕的企業家精神、創新文化和技術實力。

然而，令人不安的是，這個充滿活力、強大的民主政體——被自由之家評為世界上最自由民主政體之一，並自豪地由一位女性總統蔡英文領導——正受到威脅。

眾院議長波洛西(左二)2日晚間降落台北松山機場。（美聯社）

近年來，北京與台灣的緊張局勢急速加劇。中華人民共和國加強了轟炸機、戰鬥機和偵察機在台灣防空識別區附近甚至內部的巡邏，以致美國國防部得出結論：中國軍隊「可能正在準備一場突發事件，為的是武統台灣」。

中國還將戰鬥帶入網路空間，每天對台灣政府機構發動數10次攻擊。與此同時，北京在經濟上擠壓台灣，施壓全球企業切斷與台灣的聯繫，恐嚇與台灣合作的國家，並限制來自中國的旅遊。

面對中國共產黨加速挑釁，我們國會代表團的訪問應該被視為一個明確的聲明，就是台灣捍衛自身及其自由之際，美國與我們的民主夥伴台灣站在一起。

我們的訪問是幾個來台的國會訪問團之一，絕對沒有牴觸長期的「一中政策」，由台灣關係法、美中聯合公報和6項保證。美國持續反對片面改變台海現狀。

台灣是我們訪問亞太的一部分，包括新加坡、馬來西亞、南韓與日本，聚焦在相互的安全、經濟夥伴和民主治理。我們與台灣夥伴的討論將聚焦在再次確認我們對這座島嶼的支持和促進我們的共同利益，包括推動自由開放的印太區域。美國與台灣的團結比過去以往都重要，不僅是對島上的2,300萬人，更是對數以百萬計受到中華人民共和國鎮壓威脅的其他人。

30年前，我跟著跨黨派國會代表團訪問中國，在天安門廣場上手舉寫著「獻給為中國民主事業犧牲的烈士」的布條。我們離開廣場時，身穿制服的公安追了上來。

中國共產黨對香港政治自由和人權的殘酷鎮壓，甚至逮捕天主教香港教區榮休主教陳日君，將「一國兩制」的承諾丟進垃圾箱。在西藏，中共長期領導著一場抹殺西藏人民語言、文化、宗教和身份的運動。在新疆，北京正對維吾爾族穆斯林及其他少數民族進行種族滅絕。在整個中國，中共持續鎖定和逮捕活動人士、宗教自由領袖以及其他敢於違抗政權的人。

當中國共產黨繼續威脅台灣和民主時，我們不能袖手旁觀。

我們這趟旅行正值世界面臨獨裁與民主之間的抉擇時刻。當俄國對烏克蘭 發動有預謀的非法戰爭，殺死成千上萬的無辜者甚至是兒童時，美國和我們的盟友明確表示，不向獨裁者屈服相當重要。

今年4月，當我率領一個國會代表團訪問基輔時，我向烏克蘭總統澤倫斯基表示，我們讚賞他的人民捍衛烏克蘭與全世界的民主。

透過訪問台灣，我們兌現了我們對民主的承諾，並重申台灣和所有民主國家的自由必須受到尊重。