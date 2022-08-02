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白宮：美國不支持台灣獨立 但絕對支持波洛西訪台權利

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

波洛西投書華郵 批北京壓迫台灣且訪台信守一中政策

記者張文馨／華盛頓報導
眾院議長波洛西(中)抵達台北松山機場。(台外交部提供)
眾院議長波洛西(中)抵達台北松山機場。(台外交部提供)

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）在台北時間2日晚間(美東時間2日上午)抵達台灣之際，華盛頓郵報刊出波洛西的投書，她說，「這趟訪問絕不會悖於美國長期的『一個中國』政策，美國持續反對片面改變現狀的努力。」

波洛西以台灣關係法的立法精神與背景破題，闡述台灣關係法是美國在亞太地區最重要的外交政策之一，這部法律表達美國對民主台灣的承諾，包含經濟、外交和防衛；美國必須支持台灣，當前台灣面臨的威脅令人感到不安。

台北街頭出現歡迎議長波洛西的看板廣告。(美聯社)
台北街頭出現歡迎議長波洛西的看板廣告。(美聯社)

波洛西表示，中華人民共和國在台灣附近空域增加軍力，五角大廈據此認為解放軍正在準備「武統台灣的突發事件」；此外，中方從網路空間和經濟領域，也在壓迫台灣。

「面對中國共產黨的加速侵略，國會代表團的訪問應該被視為美國與台灣站在一起的明確聲明，表明美國會支持台灣捍衛自己及自由。」波洛西表示，當中共持續威脅台灣及其民主，美國絕不能袖手旁觀。

➤➤➤美國主流媒體 即時報導波洛西訪台

波洛西也說，這趟訪問絕不悖於美國長期奉行的、基於台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證的「一中政策」，美國持續反對片面改變現狀。

波洛西提到自己30年前參加國會代表團訪問中國，在天安門廣場拉開寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的黑白橫幅，遭中國警察追趕，自此之後，隨著中國國家主席習近平強化對權力的控制，北京惡劣的人權紀錄和無視法治的情況持續。

洛西(中)1991年在天安門廣場拉開黑布條，上面以中英文書寫「獻給為中國民主事業...
洛西(中)1991年在天安門廣場拉開黑布條，上面以中英文書寫「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。(擷自波洛西臉書)

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