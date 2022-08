波洛西抵台發聲明：兌現美國支持民主台灣的承諾

眾院 議長波洛西 (Nancy Pelosi)台灣時間2日晚10時43分(美東時間2日上午10時43分)抵台,搭乘C-40C軍機降落松山機場,波洛西抵台後隨即在推特和眾院議長官網上發聲明表示,這次訪問台灣是美國兌現對台灣蓬勃民主堅定的支持承諾。

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.