我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國宣布在台四周實彈軍演 形同封鎖台灣

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

中國外交部聲明：堅決反對 嚴厲譴責 強烈抗議

新華社╱北京8月2日電
(取自聯合新聞網)
(取自聯合新聞網)

華人民共和國外交部聲明：

8月2日，美國國會眾議長波洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。 1971年聯大第2758號決議對此予以明確。 1949年中華人民共和國成立以來，181個國家在一個中國原則基礎上同中國建立外交關係。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則。

1979年，美方在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。」美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，不與中國台灣地區進行任何官方往來。中方歷來反對美國國會議員竄訪中國台灣地區，美國行政部門有責任予以阻止。波洛西眾議長是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應。

台灣問題是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。當前，台海局勢面臨新一輪緊張和嚴峻挑戰，根本原因是台灣當局和美方不斷改變現狀。台灣當局一再「倚美謀獨」，拒不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，推行「漸進式台獨」。而美方企圖搞「以台製華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，加強美台官方往來，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。這是十分危險的玩火行動，玩火者必自焚。

中國政府和中國人民在台灣問題上的立場一以貫之。堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願和神聖職責。民意不可違，大勢不可逆。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志、強大能力。針對美國會眾議長竄訪中國台灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

中美作為兩個大國，正確的相處之道只能是相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏。台灣問題純屬中國內政，其他任何國家都無權做台灣問題的裁判官。中方嚴正敦促美方，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

華人 波洛西

上一則

中國外長王毅抨擊美方美背信棄義 但隻字不提波洛西

下一則

中國宣布在台四周實彈軍演 形同封鎖台灣

延伸閱讀

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
中國外長王毅抨擊美方美背信棄義 但隻字不提波洛西

中國外長王毅抨擊美方美背信棄義 但隻字不提波洛西
波洛西訪台 兩派人馬集結松指部 台警政署長現場坐鎮

波洛西訪台 兩派人馬集結松指部 台警政署長現場坐鎮
波洛西10時將抵台 兩派民眾在松山指基地指揮部外集結

波洛西10時將抵台 兩派民眾在松山指基地指揮部外集結

熱門新聞

眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
眾院議長波洛西。（美聯社）

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

2022-07-31 05:33
美國眾院議長波洛西。（Getty Images）

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

2022-08-01 08:59

超人氣

更多 >
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光