中國外長王毅抨擊美方美背信棄義 但隻字不提波洛西

中國外交部長王毅出訪中亞。取自澎湃新聞

在眾院議長波洛西 擬於今晚抵台、隔日與台總統蔡英文會面的背景下，中國國務委員兼外交部長王毅 2日受訪時，就台灣問題表態，他重申一中原則是不可逾越的紅線和底線，抨擊美方「在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產 」。

據中國外交部網站，王毅2日出席上海合作組織外長會並訪問中亞後接受記者採訪，就台灣問題闡明中方的「嚴正立場」。

王毅首先重申，「一個中國原則是國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線。」

他表示，「美國一些人在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策，甚至蓄意在台海製造事端，中國人民對此絕不會接受。」

王毅還說，在他此次訪問期間，各國領導人在會見會談中都明確表示堅定奉行「一個中國政策」，都認為「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對外部勢力在台灣問題上干涉中國內政」。

王毅最後強調，美方在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場。他說，「美方的霸凌嘴臉暴露於世，只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者。」

根據中國外交部網站文章，王毅對波洛西訪台一事隻字未提，僅闡述中國方面對台灣問題的立場。