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直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

世界新聞網/即時報導
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（左五）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（左四）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(畫面截取自udntv)
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（左五）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（左四）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(畫面截取自udntv)

11:06AM 更新

眾院議長波洛西的專機，台灣時間今晚10時43分(美東時間上午10時43分)抵台，飛機飛抵松山機場後，在機場外拍攝專機的民眾一陣驚呼，紛紛拍下歷史一刻，台外交部長吳釗燮代表台灣政府前往接機，波洛西抵台後，將在車隊護送下榻君悅飯店。

在北市著名的「飛機巷」濱江街180巷，也擠滿了數百人，拍攝波洛西編號「spar19」的專機。

波洛西預計台灣時間3日早上(美東時間2日晚)在飯店內視訊會議，早上9時(美東時間晚9時)拜會立法院，10時(美東時間晚10時)會晤台總統蔡英文，11時(美東時間晚11時)開訪台記者會，12時(美東時間3日0時)在台北賓館午宴，下午2時(美東時間3日凌晨2時)參訪景美人權文化園區，約5時(美東時間3日凌晨5時)離台。

波洛西是從台北時間下午3時40分(美東時間上午3時40分)從馬來西亞梳邦機場起飛，晚間10時45分(美東時間上午10時45分)抵達台灣松山機場，花六個多小時從馬來西亞飛抵台灣，避開爭議極高的南海路線，比一般航線多了快兩小時。

10:45 AM

眾院議院波洛西美東時間10時45分抵達松山機場。

10:32 AM

就在眾議院議長波洛西飛機快抵達松山機場之際，央視新聞於2日台灣時間晚間22時許(美東時間上午10時)發布快報稱，中國人民解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽。

根據Flightradar24飛航網站更新，眾院議長波洛西與訪團搭乘的專機SPAR19目的地顯示台北，預定抵達時間為台灣時間22時45分(美東時間上午10時45分)。

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影片來源：UDN Video

在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（左五）著粉紅色套裝，由...
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（左五）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（左四）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(畫面截取自udntv)

眾院議長波洛西(中)抵達松山機場。(畫面截取自udntv)
眾院議長波洛西(中)抵達松山機場。(畫面截取自udntv)

眾院議長波洛西飛機抵達松山機場。(擷自UDN Video)
眾院議長波洛西飛機抵達松山機場。(擷自UDN Video)

眾院議長波洛西飛機抵達松山機場。(畫面截取自udntv)
眾院議長波洛西飛機抵達松山機場。(畫面截取自udntv)

據Flightradar24飛航網站更新，眾院議長波洛西與訪團搭乘的專機抵達台灣...
據Flightradar24飛航網站更新，眾院議長波洛西與訪團搭乘的專機抵達台灣本島上空。(擷自Flightradar24.com)

據Flightradar24飛航網站更新，眾院議長波洛西與訪團搭乘的專機SPAR...
據Flightradar24飛航網站更新，眾院議長波洛西與訪團搭乘的專機SPAR19目的地顯示台北，預定抵達時間為台灣時間22時42分(美東時間上午10時42分)。(擷自Flightradar24.com)

眾院 波洛西

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