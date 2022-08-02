直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
11:06AM 更新
眾院議長波洛西的專機，台灣時間今晚10時43分(美東時間上午10時43分)抵台，飛機飛抵松山機場後，在機場外拍攝專機的民眾一陣驚呼，紛紛拍下歷史一刻，台外交部長吳釗燮代表台灣政府前往接機，波洛西抵台後，將在車隊護送下榻君悅飯店。
在北市著名的「飛機巷」濱江街180巷，也擠滿了數百人，拍攝波洛西編號「spar19」的專機。
波洛西預計台灣時間3日早上(美東時間2日晚)在飯店內視訊會議，早上9時(美東時間晚9時)拜會立法院，10時(美東時間晚10時)會晤台總統蔡英文，11時(美東時間晚11時)開訪台記者會，12時(美東時間3日0時)在台北賓館午宴，下午2時(美東時間3日凌晨2時)參訪景美人權文化園區，約5時(美東時間3日凌晨5時)離台。
波洛西是從台北時間下午3時40分(美東時間上午3時40分)從馬來西亞梳邦機場起飛，晚間10時45分(美東時間上午10時45分)抵達台灣松山機場，花六個多小時從馬來西亞飛抵台灣，避開爭議極高的南海路線，比一般航線多了快兩小時。
10:45 AM
眾院議院波洛西美東時間10時45分抵達松山機場。
10:32 AM
就在眾議院議長波洛西飛機快抵達松山機場之際，央視新聞於2日台灣時間晚間22時許(美東時間上午10時)發布快報稱，中國人民解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽。
根據Flightradar24飛航網站更新，眾院議長波洛西與訪團搭乘的專機SPAR19目的地顯示台北，預定抵達時間為台灣時間22時45分(美東時間上午10時45分)。
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影片來源：UDN Video
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