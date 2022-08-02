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新黨赴君悅酒店抗議 批民進黨讓波洛西訪台是下跪投降

記者劉宛琳／即時報導
針對眾院議長波洛西訪台，新黨台灣時間今晚在黨主席吳成典的帶領之下，前往波洛西預計下榻的君悅酒店前抗議。圖／取自新黨直播畫面
針對眾院議長波洛西訪台，新黨台灣時間今晚在黨主席吳成典的帶領之下，前往波洛西預計下榻的君悅酒店前抗議。圖／取自新黨直播畫面

針對眾院議長波洛西訪台，新黨台灣時間晚間在黨主席吳成典的帶領之下，前往波洛西預計下榻的君悅酒店前抗議。吳成典表示，反對波洛西來台灣提升台海緊張局勢，尤其中國軍車已在廈門集結，離台灣不遠，大家以為戰爭不會發生嗎？波洛西訪台製造兩岸緊張，值得嗎？台灣人民能接受嗎？

吳成典指出，台灣海峽兵凶戰危一陣子，還要把戰火點燃嗎？美國想把台灣烏克蘭化，台灣能接受嗎？新黨沒有理由讓台灣淪為戰場，更沒有理由因為美國要對抗中國，讓台灣承受災難，因此如今是站出來的關鍵時刻了。

吳成典說，戰爭就是打3天痛3年痛苦30年，戰爭中人比狗還沒有尊嚴，台灣不能去打巷戰，只有和平才有希望，新黨要站出來，台灣人民的生命不能由別人決定。

新黨台北市議員侯漢廷也質疑，一般當父母的去成年子女家中，尚且會先告知子女一聲，波洛西卻不請自來，而且還不准拒絕，蠻橫不講理，因此不該受到歡迎。交朋友的前提是對等，說來就來還不准拒絕，根本就沒有對等，民進黨政府在沒有對等的情況下讓波洛西來，就是下跪投降。

其餘抗議成員則有新黨發言人陳麗玲、市議員參選人游智彬、林岳龍、蔡明璋、劉榮之、郭榮先、董俊良。

波洛西 眾院 烏克蘭

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