我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：駐沖繩美軍派8戰機朝南飛 極可能前往保護波洛西

抵台倒數...破50萬人追蹤波洛西專機 飛航網站被塞爆

抵台倒數...破50萬人追蹤波洛西專機 飛航網站被塞爆

記者王立宜╱即時報導
波洛西專機繞超大一圈來台灣，避開南海路線。圖/翻攝flightradar24.com
波洛西專機繞超大一圈來台灣，避開南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

眾院議長波洛西的專機，台北時間下午3時40分(美東時間上午3時40分)從馬來西亞梳邦機場起飛，預計晚間10時(美東時間上午10時)左右抵達台灣松山機場，花六個多小時從馬來西亞飛抵台灣，比一般航線多了快兩小時，原因是波洛西的專機繞經印尼來台，避開爭議極高的南海路線。

➤➤➤追蹤波洛西航機：https://fr24.com/SPAR19/2ce4f83f

➤➤➤這裡也可追蹤：https://zh-tw.flightaware.com/live/flight/SPAR19

航空界人士說，正常從馬來西亞與新加坡飛往台灣的航班，會行經南海，在接近菲律賓西邊海域時往北，從台灣南端進入領空。波洛西專機則是走另一種路線，從馬來西亞起飛後先往東南飛，再轉往東邊，經印尼領空往北，預計會從菲律賓東邊海域北上前往松山機場。

波洛西的專機路線廣受各方關注，僅flightradar24.com單一飛航網站就有多達50萬人次追蹤，遠多於波洛西從美國出發時的追蹤人數，也比去年阿根廷球王梅西轉隊時的追蹤人數還多。

2021年梅西從巴塞隆納跳槽至巴黎聖日耳曼，他搭機前往法國簽約時，一度有多達14萬人次追蹤梅西的航班。波洛西此次航班的追蹤熱度超過球王，可看出她台灣行受矚目的程度。

波洛西 梅西 機場

上一則

波洛西將抵台 總統府網站遭境外攻擊 20分鐘恢復正常

下一則

新黨赴君悅酒店抗議 批民進黨讓波洛西訪台是下跪投降

延伸閱讀

波洛西2日入住台北君悅 君悅現場維安曝光

波洛西2日入住台北君悅 君悅現場維安曝光
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
波洛西訪台行程滿檔 會見蔡英文、國防部長、國安局長

波洛西訪台行程滿檔 會見蔡英文、國防部長、國安局長
波洛西專機繞超大圈走這裡赴台灣 近30萬追蹤 超越球王梅西

波洛西專機繞超大圈走這裡赴台灣 近30萬追蹤 超越球王梅西

熱門新聞

眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
眾院議長波洛西。（美聯社）

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

2022-07-31 05:33
美國眾院議長波洛西。（Getty Images）

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

2022-08-01 08:59

超人氣

更多 >
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北
加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個