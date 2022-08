波洛西專機繞超大圈走這裡赴台灣 近30萬追蹤 超越球王梅西

眾院議長波洛西 的專機,美東時間上午3時40分從馬來西亞梳邦機場 起飛,預計上午10時左右抵達台灣松山機場,花六個多小時從馬來西亞飛抵台灣,比一般航線多了快兩小時,原因是波洛西的專機繞經印尼抵台,避開爭議極高的南海路線。

航空界人士說,正常從馬來西亞與新加坡飛往台灣的航班,會行經南海,在接近菲律賓西邊海域時往北,從台灣南端進入領空。波洛西專機則是走另一種路線,從馬來西亞起飛後先往東南飛,再轉往東邊,經印尼領空往北,預計會從菲律賓東邊海域北上前往松山機場。

波洛西的專機路線廣受各方關注,僅flightradar24.com單一飛航網站就有多達近30萬人次追蹤,遠多於波洛西從美國出發時的追蹤人數,也比去年阿根廷球王梅西 轉隊時的追蹤人數還多。目前該班機因追蹤人次過多,還發生許多人連線不上的狀況。

2021年梅西從巴塞隆納跳槽至巴黎聖日耳曼,他搭機前往法國簽約時,一度有多達14萬人次追蹤梅西的航班。波洛西此次航班的追蹤熱度超過球王,可看出她台灣行受矚目的程度。

波洛西專機繞超大一圈來台灣,避開南海路線。圖/翻攝flightradar24.com 從馬來西亞飛往台灣正常情況是路經南海。圖/翻攝flightradar24.com

