波洛西訪台在即 美中忙甩鍋 有人想閃都閃不掉

美國眾院議長波洛西是否訪台，引發美中口水戰。（Getty Images）

聯邦眾院議長波洛西 是否訪台，答案即將揭曉，華府和北京 為了誰該為台海局勢升溫負責，相互甩鍋。

國務卿布林肯 星期一(8月1日)說，如果眾議院議長波洛西決定訪問台灣，而中國製造某種危機或加劇緊張局勢，北京將負完全責任。他指出，美國議長和國會成員訪問台灣是有先例的。白宮再次表示，美國的「一個中國」政策並沒有改變。

因為高升而好一陣子睽違北京外交部例行記者會的華春瑩，2日重回昔日熟悉的舞台。針對波洛西可能訪台，華春瑩表示：「我想全世界都看得非常清楚，是美國採取挑釁行動，導致台海局勢緊張昇級，美國應該也必須為此負全部責任。你剛才提到的布林肯國務卿有關言論顛倒黑白，再次深刻地展現了美國一些人的霸權心態和強盜邏輯，那就是：我可以肆意挑釁你，但你不可以反對或者自衛。近期中方已經在北京和華盛頓多渠道、各個層級反覆闡明了中方反對美眾議長擬竄訪台灣的嚴正立場」。

看來美中雙方都無意為台海局勢升高而負責，但美中台三方就有人得揹鍋。

中國海關總署暫停台灣多家食品廠進口，對象包括郭元益、裕珍馨等。糕餅商業同業公會全國聯合會今天表示，業者對於突然遭停止出貨很錯愕、無奈，盼能盡速恢復正常，也希望政府能協助業者媒合其他國際通路，分散風險。

海關總署的行動，應該只是「前菜」。