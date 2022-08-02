我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西專機繞超大圈走這裡赴台灣 近30萬追蹤 超越球王梅西

紐約市超速相機全時執法 市長亞當斯擬再增

波洛西訪台在即 美中忙甩鍋 有人想閃都閃不掉

編譯張佑生╱即時報導
美國眾院議長波洛西是否訪台，引發美中口水戰。（Getty Images）
美國眾院議長波洛西是否訪台，引發美中口水戰。（Getty Images）

聯邦眾院議長波洛西是否訪台，答案即將揭曉，華府和北京為了誰該為台海局勢升溫負責，相互甩鍋。

國務卿布林肯星期一(8月1日)說，如果眾議院議長波洛西決定訪問台灣，而中國製造某種危機或加劇緊張局勢，北京將負完全責任。他指出，美國議長和國會成員訪問台灣是有先例的。白宮再次表示，美國的「一個中國」政策並沒有改變。

因為高升而好一陣子睽違北京外交部例行記者會的華春瑩，2日重回昔日熟悉的舞台。針對波洛西可能訪台，華春瑩表示：「我想全世界都看得非常清楚，是美國採取挑釁行動，導致台海局勢緊張昇級，美國應該也必須為此負全部責任。你剛才提到的布林肯國務卿有關言論顛倒黑白，再次深刻地展現了美國一些人的霸權心態和強盜邏輯，那就是：我可以肆意挑釁你，但你不可以反對或者自衛。近期中方已經在北京和華盛頓多渠道、各個層級反覆闡明了中方反對美眾議長擬竄訪台灣的嚴正立場」。

看來美中雙方都無意為台海局勢升高而負責，但美中台三方就有人得揹鍋。

中國海關總署暫停台灣多家食品廠進口，對象包括郭元益、裕珍馨等。糕餅商業同業公會全國聯合會今天表示，業者對於突然遭停止出貨很錯愕、無奈，盼能盡速恢復正常，也希望政府能協助業者媒合其他國際通路，分散風險。

海關總署的行動，應該只是「前菜」。

北京 波洛西 布林肯

上一則

波洛西飛離馬來西亞隨即發推特 聲明曝光

下一則

波洛西專機繞超大圈走這裡赴台灣 近30萬追蹤 超越球王梅西

延伸閱讀

波洛西飛離馬來西亞隨即發推特 聲明曝光

波洛西飛離馬來西亞隨即發推特 聲明曝光
白宮評估阻波洛西訪台「弊大於利」拜登轉向

白宮評估阻波洛西訪台「弊大於利」拜登轉向
波洛西2日晚入住台北君悅 3日和蔡英文共進午餐

波洛西2日晚入住台北君悅 3日和蔡英文共進午餐
波洛西訪台 黃安放話「如果是真的 就嫁蔡英文」

波洛西訪台 黃安放話「如果是真的 就嫁蔡英文」

熱門新聞

眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
眾院議長波洛西。（美聯社）

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

2022-07-31 05:33
美國眾院議長波洛西。（Getty Images）

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

2022-08-01 08:59

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有