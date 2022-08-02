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解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

因應波洛西訪台 嘉義空軍基地多架F-16V掛彈升空

記者魯永明、記者洪哲政／嘉義-台北報導
波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）
波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）

聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）預計美東時間2日上午（台北時間2日晚間）搭行政專機訪台，面對共軍恫嚇，台灣國防部下令三軍進入「強化戰備整備指導期間」；航空迷發現，台北時間2日上午空軍嘉義基地F-16V掛實彈升空架次增加，增添海峽上空軍事緊張氣氛。

航迷說，以往上午戰備訓練飛行，通常一批2架次，上午增到3批6架次，掛實彈升空，較平日不同，起降架次增加，還掛飛彈；軍方對此低調不證實。

針對外界查詢台海當面共軍動態與國軍戰備作為，台灣國防部表示，國軍按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態。

國防部表示，國軍將以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。

蔡英文總統去年11月18日到空軍嘉義基地，主持校閱首支升級接裝F-16VBLK20型第四聯隊，面對中共戰機不斷擾台，空軍獲美方支持將141架F-16A/B戰機，升級F-16V，有「皇家空軍」稱譽的第四聯隊，是首支接裝的聯隊。

構改後的F-16V戰機擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16Ｖ戰力大躍進。

面對共軍恫嚇，台灣國防部台北時間2日上午發布，自2日上午8時至4日中午12時止，三軍進入「強化戰備整備指導期間」，時間將依共軍威脅適切調整。但軍方說，國防部通令三軍部隊，國軍未提升戰備等級、沒有增加戰備兵力、沒有管制休假、也沒有規定主官必須在營。國軍當前是強化海峽監控、縮短戰備部隊出動的時間，將針對共軍可能舉措，預研因應之道。

紐約時報報導，隨著緊張局勢升級，白宮表示擔心中國可能會向台灣海峽發射飛彈、派遣戰機進入台灣防空區域或甚至展開大規模的海上或空中行動。

波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）
波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）
波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）
波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）
波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）
波洛西訪台軍方強化戰備，空軍嘉義基地多架F-16V掛彈升空。（圖：航迷提供）

國防部 共軍 眾院

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