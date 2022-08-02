維大學者：比起波洛西 中國更關心的是晶片

聯邦眾院議長波洛西。（路透）

聯邦眾院議長波洛西預期訪問台灣，讓華盛頓與北京 當局的緊張情勢突然間更加緊繃。美國一位國際關係專家認為，與其說中國大陸擔心波洛西，更不如說是更擔心無法取得晶片 。他建議美國應向中國保證能繼續從台灣取得先進半導體，舒緩中方對未來貿易的擔憂，以降低戰爭爆發的可能性。

維吉尼亞大學國際事務教授兼米勒公共事務中心高級研究員科普蘭（Dale Copeland）在日經亞洲意見專欄投書，表示中國國家主席習近平對台灣議題態度日益強硬，除了是將自己的聲譽押注在完成統一、實現中華民族復興大業上，另一種解釋則是中國害怕無法取得高科技半導體和生產設備。

隨著北京當局感受到美方日益阻撓中國在經濟和科技實力方面超越美國，這類疑慮加深。美國政府在增加對台軍事支持的同時，也努力說服台灣一些最強大的晶片製造商，包括台積電在內，把生產移往美國和日本 ，以降低半導體生產可能受中國攻擊的脆弱性。

雖然中國多年來試圖降低對台灣半導體的依賴，然而，中國幾乎所有最高科技的晶片，以及很大一部分成熟晶片幾乎仍仰賴台灣供應。

科普蘭說，當一國的領導人開始相信對手國家正試圖透過經濟限制措施，尋求降低他們的經濟成長，或單純只是讓他們的國內生產毛額（GDP）「見頂」並不再成長時，除非他們能夠強化與貿易夥伴的關係，否則，就很可能更加轉向採取軍國主義姿態。這可能包括建立海軍、採取脅迫性的外交措施。

這也正是北京官員日益趨向的看法。他們見到歐巴馬轉向亞洲、川普對中國加徵關稅，如今又見到拜登強化與日本、澳洲和印度的四方安全對話。拜登政府與這三國和其他十個國家創建印太經濟架構，又遊說荷蘭的半導體設備業者艾司摩爾擴大對中國銷售的自我限制，希望把成熟製程半導體製造設備也納入限制範圍內。

從中國的角度而言，台積電決定把一些生產移往美國和日本，此舉只會強化中國認為美國正積極尋求阻止中國依賴台積電的想法。這可讓美方在任何高層級的協商談辦中，都握有重要籌碼。

中國的這道疑慮，在6月變得非常明顯，當時一位知名中國經濟學家表示，如果美國把今年用來對付俄羅斯的制裁措施，拿來用於對付中國，那麼北京應該入侵台灣，以確保擁有其晶片生產設備。

這可與日本1941年的情況相比擬。當時日本預期未來貿易會大幅衰減，因為美國率領的禁運措施讓日本無法取得原油，因此，日本就攻擊了東南亞，以便取得荷屬東印度群島的石油蘊藏。

若切斷中國取得半導體的管道，預料會對其經濟運作造成類似的災難性影響。中國為了避免地緣戰略地位大幅下滑，而發動戰爭的動機因而增加。

不過科普蘭說，好消息是，今日中國對未來貿易的預期，取決於美國政治決策的運作。如果美國官員明白，他們能直接影響北京對未來商業環境的看法，不只是整體貿易，而是包括影響中國與台灣的高科技貿易關係，他們就有辦法能避免讓中國領導人士感覺到，必須採取強力行動以避免經濟崩潰的危機感。

可能導致戰爭爆發的敵意螺旋是透過選擇，而非既定現實。科普蘭建議，藉由向中國領導人士保證，就算中國無法從荷蘭取得先進半導體製造設備，但也能繼續從台灣取得半導體，那麼美國政府就能舒緩北京當局對未來貿易的擔憂，並且降低危機和戰爭爆發的可能性。