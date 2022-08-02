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解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

雷根號打擊群「一路向北」似護波洛西座機訪台

中央社／台北1日綜合報導
因應台海情勢，「雷根號」航母打擊群預做部署。圖為「雷根號」在海上急速前進。(歐新社)
因應台海情勢，「雷根號」航母打擊群預做部署。圖為「雷根號」在海上急速前進。(歐新社)

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）是否即將訪問台灣尚待觀察。不過中國智庫在推特發文稱，美國航空母艦「雷根號」離開南海後即一路向北行駛，從上述部署態勢看來，波洛西確實可能訪台。

長期關注南海動態的中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）在推特發布「雷根號」（USS Ronald Reagan）7月的行進軌跡圖。

圖像顯示，雷根號日前在南海短暫停留3天後，於7月30日經菲律賓以東的聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）離開，並持續向北進入菲律賓海。另據雷根號艦載C-2A「灰狗」（Greyhound）運輸機的活動軌跡，推測雷根號打擊群目前已抵達巴士海峽（Bashi Channel）以東的海域。

據SCSPI說法，尼米茲級核動力航艦雷根號同行的打擊群陣容還包括「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins）、「安提坦號」巡洋艦（USS Antietam），以及「蒂珀卡努號」補給艦（USNS Tippecanoe）。

除了雷根號打擊群，目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源還包括沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。

隸屬第七艦隊的雷根號於5月離開母港日本橫須賀基地，開始執行春季巡邏任務。該艦自2019年以來首度在新加坡港口停靠5天後，7月26日從樟宜海軍基地出發，前往南海執行任務。

因應台海情勢，「雷根號」航母打擊群預做部署。圖為大黃蜂戰機準備在「雷根號」甲板降...
因應台海情勢，「雷根號」航母打擊群預做部署。圖為大黃蜂戰機準備在「雷根號」甲板降落。(路透)

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