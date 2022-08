雷根號打擊群「一路向北」似護波洛西座機訪台

美國眾議院議長波洛西 (Nancy Pelosi)是否即將訪問台灣尚待觀察。不過中國智庫在推特 發文稱,美國航空母艦「雷根號」離開南海後即一路向北行駛,從上述部署態勢看來,波洛西確實可能訪台。

長期關注南海動態的中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)在推特發布「雷根號」(USS Ronald Reagan)7月的行進軌跡圖。

Possible location of Ronald Reagan CSG on August 1, and its entire tracks from July 1 to Aug 1. https://t.co/TVaaojjDD5 pic.twitter.com/ejef5AlJWx