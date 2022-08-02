美官員估：等波洛西離台 中國才「大動作」報復

中國民眾在街旁讀著張貼的報紙，頭版正寫著波洛西在火藥味中出訪亞洲。（路透）

紐約時報報導，拜登 政府官員說，他們預期眾院 議長波洛西 會訪台，認為中國可能會伴飛波洛西專機，但應該不會與美國直接衝突，最大的報復應會發生在波洛西離台之後。

拜登的幕僚表示，預期波洛西將推進25年來美國對台灣最高層級訪問計畫。政府官員稱，波洛西仍可能改變前往台灣的主意，但這不太可能發生。

拜登的幕僚說，拜登決定不直接要求波洛西取消行程，主要是因為他尊重國會的獨立性。拜登顯然也不願意在中國威脅前退縮。

一些官員說，拜登與中國國家主席習近平7月28日通話結束後，拜登政府得出結論：阻止波洛西訪台的國內和地緣戰略風險，包括讓中國決定美國那些官員可以訪台，比不阻止還高。

官員說，已收集到一些中國可能做出的回應，但沒準備公布。他們承認，並不知道中方願意冒多大風險與美方衝突。

台灣的電視上，不斷播放著波洛西訪問的新聞，民眾照常吃飯。（路透）

美國官員私下敦促中國不要理會這次訪問，理由是1997年時任眾院議長金瑞契曾訪台，而且國會代表團定期訪問台灣，以表達美國對台灣防務的支持。

但金瑞契那次訪問的戰略環境完全不同，而且近年來習近平明確表示，統一台灣是優先事項。

美國官員對於解放軍干擾波洛西安全降落台灣的可能性存疑，並斷言中國不希望與美國直接對抗。

但他們表示，中國飛機可能對波洛西專機進行「伴飛」，以展示對這條航線的控制。