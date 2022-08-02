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針對波洛西？中國突禁郭元益、味全等台灣百家食品進口

記者賴錦弘／北京報導
中國海關總署暫停台灣多家食品進口，正逢旺季的糕餅業者可能首當其衝。（截圖自中國海關總署網站）
中國海關總署暫停台灣多家食品進口，正逢旺季的糕餅業者可能首當其衝。（截圖自中國海關總署網站）

眾院議長波洛西傳將在2日晚間抵台做旋風式訪問，中國海關總署東亞時間1日深夜突然公告暫停台灣100多家食品進口，被解讀為報復波洛西訪台之舉。

中國海關總署公布這些廠商違反相關規定，緊急停止進口。消息人士稱，這是依中國海關總署248號《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》限制未完成更新註冊之台灣商產品輸中。

目前不少食品業者，於中國海關總署狀態遭變更為「暫停進口」，其中不乏知名業者，包括：維格餅家、京典食品、郭元益食品、維力食品、味全食品及泰山企業等。

北京消息人士表示，趕著在1日深夜做出這項重大決定，「標靶十分明顯」。他否認這件事和波洛西訪台有直接關係。但他承認，中國商務部港澳台司、國台辦經濟局，已經知道此事，中國也明白這件事對兩岸經貿的影響。

消息稱，這些食品、藥業產品，都是利用台灣農產品、水產品，如鳳梨酥、果汁等，一旦停止進口，將對台灣食品業、農業和水產品進一步打擊。對台灣農民、漁民也將造成直接衝擊。

去年以來，中國以病蟲害、使用禁藥等理由，禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧以及石斑魚進口。台農委會主委陳吉仲4月曾預估，石斑魚、午仔魚、柑橘和文旦等出口中國達5到7成的產品最具風險，目前「台政府已準備好配套措施」。但後來，石斑魚被強迫分配給台灣學童營養午餐，和出口部分東南亞國家，農委會並未找到中國以外的其他主要市場。

關於中國下一波會禁什麼樣的產品？陳吉仲日前沒有明說，但強調「我們有準備」。他說，過去台灣水果有8成的出口依賴中國單一市場，如今已縮減為4成5，希望可以繼續向下調整，也同步開拓其他國外市場，對於對岸的片面決定，農委會能做的事就是盡力維持農民權益，這些都可以接受社會公評。

消息人士表示，中國1995、1996年兩岸危機時，曾經「文攻武嚇」，對基隆、高雄打兩枚飛彈，並發出四篇重要評論，被視為對台「文攻武嚇」的措施。這次應對美國第三號政治人物波洛西訪台，中國必然祭出更大的報復措施。

波洛西 眾院 東南亞

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