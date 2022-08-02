白宮評估阻波洛西訪台「弊大於利」拜登轉向

眾院議長波洛西亞洲行，預期將會造訪台灣。（美聯社）

眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)預期將會造訪台灣，拜登 總統原先對此似乎抱持疑慮；「紐約時報」引述消息人士報導，拜登的立場在白宮 內部評估後轉向，因為若真的施壓波洛西不訪台，將是「弊大於利」之事；但消息人士也說，波洛西訪台之後，美國與台灣的挑戰可能才剛要開始。

消息人士表示，拜登已經改變過去說出軍方認為波洛西訪台「不是好主意」的看法，不再試圖阻攔波洛西訪台，因為白宮內部評估此舉將「弊大於利」，尤其是在他28日與中國國家主席習近平通話，會談長達兩個半小時之後。

之所以認為弊大於利，是因為作為行政權首長的總統，本身就幾乎沒有可以干涉立法權的權力，況且拜登過去36年的聯邦參議員生涯間，也堅持捍衛國會獨立性。

正值眾院議長波洛西訪問台灣之際，中國在東南沿海舉行軍事演習，針對性明顯。圖為去年拜登訪問日韓時，中國遼寧號在公海上演習。（新華社）

再來是當前全球對中國的負面看法激增，拜登繼續表態不支持成行，恐怕會讓他「政治上處於尷尬境地」；消息人士也說，拜習通話之後，拜登「很明顯地」並不希望在中國的威脅下表現出退縮。

北京清華大學國際關係教授陳琪近期接受新華社訪問時也說，民主黨會因波洛西不訪台而「付出政治代價」。

對外來看，白宮內部也認為，如果真的放風聲致讓波洛西不訪台，會營造出一種「中國能夠指點美國民選公職人員應當、或不應當造訪何方」的印象，從地緣政治的角度來看，這對美國是風險甚高之事。

波洛西是由加州舊金山灣區市民投票選出的國會眾議員；中國政府近期頻頻放話，將會對波洛西訪問台灣有所行動，「解放軍不會坐視不管」。

消息人士表示，他們已經蒐集了一些有關中國將如何回應的報告，但是不確定北京當局願意冒多大的風險，貫徹這些報告內容到什麼程度；此外，這些報告泰半是既有的情報作分析，尚未發掘到新的情報。

消息人士認為，中國可能會以「護送波洛西座機」的名義彰顯航道控制能力，也可能在波洛西離開台灣後，實施大規模軍演以震懾該地區，甚至不排除發動網攻等。