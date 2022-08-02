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報復波洛西？北京突禁逾100家台灣食品廠產品進口

分析：北京對波洛西所發的警告 較韓戰時更強硬

中央社／香港2日電
中國國家主席習近平與美國總統拜登近日電話會談時說，「玩火必自焚，希望美方看清楚這一點」。（新華社）
中國國家主席習近平與美國總統拜登近日電話會談時說，「玩火必自焚，希望美方看清楚這一點」。（新華社）

中國近期就美國眾院議長波洛西計畫訪問台灣一事發出連番警告，有專家分析，中方所發警語，較72年前針對朝鮮半島問題向美方發出的用詞「強硬得多」。

英文南華早報前總編輯王向偉今天在網媒「思考HK」撰文指出，過去一周，中國外交部和國防部發言人多次發出警告，稱如果波洛西訪台，將踐踏「一個中國」這一「紅線」，中方必將採取「強有力措施」。

此外，中國國家主席習近平與美國總統拜登近日電話會談時說，「玩火必自焚，希望美方看清楚這一點」。

文章指出，中國領導人常常引用「玩火」一詞來警告那些鼓勵「台獨」的言行；這次習近平再次引用這個詞彙，顯然是針對波洛西計畫中的台灣之行。

文章表示，波洛西計畫訪台的消息讓北京和華盛頓都騎虎難下；在雙邊關係緊張之時，任何一方都不想退縮讓步，也不願示弱，令人擔憂會否引發台海新危機。

文章表示，目前圍繞台灣問題的緊張局勢，不禁令人回想起70多年前中美兩國在朝鮮半島那段血腥歷史；當時，由於美國將中國的一再警告視為笑談、置若罔聞，最終導致了「抗美援朝」戰爭。

文章指出，1950年6月，朝鮮半島戰爭爆發時，中國領導人採取了密集的外交努力，通過前蘇聯和印度這些外交渠道，警告美軍不要越過三八線。

1950年10月3日凌晨，時任中國總理周恩來緊急約見印度駐中國大使潘尼迦。周恩來告訴潘尼迦，美軍若越過三八線，擴大戰爭，中國將不得不介入朝鮮戰爭。

周恩來約見潘尼迦時，使用了「要管」一詞，來表達中方的意圖。

文章指出，「要管」這兩個中文字，看似簡單，卻有不同的意思。為了能準確傳達「要管」一詞的含義，周恩來在約見前甚至還與翻譯討論，以便準確翻譯「要管」一詞。

然而，周恩來的談話並未得到回報，外交努力失敗，隨之而來的便是那場致數百萬人喪生的熱戰，以及接下來中美兩國間的冷戰。

文章表示，從中國警告的語氣和用詞判斷，這次比72年前周恩來用「要管」一詞，要「強硬得多」。

文章並指出，這次中方對波洛西計畫訪台所發出的警告，其語氣、用詞與警告時任眾議院議長金瑞契1997年訪台時的語氣和用詞，的確並無太大差別。

但要知道，當時中國領導人還不是習近平，且中國也沒有現在這麼強大。

文章認為，習近平已成為繼毛澤東之後中國最強大的領導人，他肯定不希望外界認為他軟弱，同時中國軍隊也變得更強大。

波洛西 習近平 印度

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