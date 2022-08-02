波洛西2日訪台 白宮警告中國勿藉機挑事

眾院議長波洛西預計美東時間2日上午（台北時間2日晚上)抵達台北訪問，為美中台關係帶入新的緊張高峰。 （美聯社）

眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)據稱將於2日訪問台灣，白宮 1日晚間警告，波洛西訪台可能引起中國以強烈的煽動手段做為回應，白宮呼籲北京不要拿波洛西的訪問故意占便宜，也不應把波洛西的訪問視為挑起事端的藉口。

華盛頓郵報報導，拜登政府官員已對波洛西及波洛西辦公室做出簡報，說明美國官員對於訪問台灣恐將引發如何後果的評估。

8月1日是中國人民解放軍建軍節，圖為一名工人正在修飾外牆上巨幅的軍事文宣。2日眾院議長波洛西抵達台灣並將拜會政要。 （歐新社）

中國蓄勢待發 美稱不應升高情勢

白宮國安會發言人柯比 (John Kirby)強調波洛西有權訪台；柯比1日晚間表示，中國似乎已經蓄勢待發，準備最近幾天甚至更久的未來採取更多動作。對於波洛西計畫訪問台灣，柯比表示，過去曾有類似先例，波洛西的可能造訪並不會造成現況改變，北京不應藉機升高情勢。」

白宮國安會發言人柯比強調，波洛西有權訪台，北京不應藉機升高情勢。(路透)

柯比在談話中並未證實波洛西即將訪問台灣，但柯比對媒體的談話，等於是白宮為波洛西訪台的態度定調。

他同時警告中國可能做出軍事挑釁，包括向台海發射飛彈。

北京威嚇 渤海、南海分別實彈軍演

另方面，中國海事局1日發布公告，渤海北部及南海部分海域分別於1日下午2時及2日凌晨0時起，舉行實彈射擊及軍事訓練，禁止船隻進入。這是波洛西擬訪台後，中方最新釋放的演習訊息。中國外交部長趙立堅1日表示，且拭目以待。

波洛西預計過夜 3日見蔡英文

波洛西可能在美東時間2日上午(台北時間2日晚上)抵達松山機場，晚間過夜休息後，於3日開始在台北的拜會行程，推測可望與蔡英文總統與國會高層人物會面；華爾街日報1日報導，將會晤波洛西的台灣官方人士都已經接獲通知，但名單並未曝光。

美國的態度也從反對轉而支持，拜登總統日前曾公開表示軍方認為波洛西此際訪台「不是好主意」；但據稱波洛西訪台意志堅定，行政部門只能以尊重國會的傳統為由，改為支持。

華郵報導指出，雖然外界認為波洛西訪問可能引發台海危機，但白宮一直刻意避開造成外界誤解，以為拜登總統企圖對波洛西施壓。柯比表示，如果波洛西真的訪問台灣，並不代表美國對中國或台灣的政策出現任何改變。

國務卿布林肯(Antony Blinken)則表示，訪台與否完全是波洛西的決定；若波洛西確定要去，而中國試圖製造危機或是升高情勢之類，「這完全取決於北京」，美國會負責任行事避免推升局勢。

雷根號北移 護衛波洛西座機飛台北

波洛西亞洲行前兩站分別是新加坡與馬來西亞，若到訪台灣，將是第三站，後續再前往南韓及日本。美國雷根號打擊群連日來已從南海向北移動，研判將護衛波洛西座機由馬來西亞直飛台北；中國軍方則密集在東南沿海舉行軍事演習，威嚇作用明顯；台北方面則低調不否認「貴賓」來訪，但也作好一切安全及待客準備。

美稱訪台非首例 並非改變現狀

由於波洛西計畫訪台消息引起外媒高度關注，柯比(John Kirby)1日出席白宮例行記者會時主動談及此事；柯比雖不證實波洛西訪台計畫，但他表示，美國政府依憲法權力分立，國會是獨立機關，北京也了解；他說，波洛西有權訪問台灣，即便波洛西訪台，也非首開先例，更不是改變現狀，過去已有眾院議長平安地訪問台灣。

柯比說：「就算她去了，也不是沒有前例，不會改變任何事。」

1997年擔任共眾院議長的共和黨籍眾議員金瑞契(Newt Gingrich)曾訪問台灣，並曾獲當時的李登輝總統接見。

柯比在發言中多次使用「不會改變」、「沒有改變」等詞句，顯然是向中國喊話，希望緩和緊張情勢。他說，美國的「一中政策」沒有改變，也反對任何一方單方面改變現狀，也不支持台灣獨立，期望和平解決兩岸分歧。