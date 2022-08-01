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波洛西訪台恐引軍事挑釁 白宮預測「中方3大反應」

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中專家：解放軍當前的軍演 是為升級作戰作準備

記者陳言喬／即時報導
共軍在多個海域進行軍演，為實戰作準備。圖為近年來空軍多型戰機執行對台的「繞島巡航」行動。（新華社）
共軍在多個海域進行軍演，為實戰作準備。圖為近年來空軍多型戰機執行對台的「繞島巡航」行動。（新華社）

聯邦眾院議長波洛西將訪台，中共解放軍在三大海域軍演，中國大陸軍事評論員宋忠平稱，解放軍目前的演習就是為了全域作戰，一旦爆發突發事態，解放軍要做好局部衝突升級為全面對抗的準備。

全球主流媒體報導，波洛西定美東時間2日上午（台北時間2日晚間）搭專機抵台，中國大陸外交部發言人趙立堅重申解放軍絕不會坐視不管，並放話稱，「波洛西如訪台，那就拭目以待」。

北京青年報微信公眾號「政知道」報導，針對中方可能的反制措施，軍事評論員宋忠平指出，解放軍或可在相關海域進行軍事演練、訓練，進行震懾甚至實施攔截驅離。

目前海南省海事局已通報北京時間8月2日凌晨零時至8月6日午夜12時在海南島東側水域舉行五天的軍演。宋忠平表示，此次軍演安排和波洛西意欲訪台而引發的近期緊張局勢不無關係。

他說，美國「三號人物」訪台是對北京極大挑釁，波洛西如果赴台並不一定會按照既定公布的時間。因此解放軍的訓練，不光要考究演練海域的地理範圍，同時還要保證在時間段上進行覆蓋，以期靈活應對。

宋忠平認為，這體現出解放軍所作的是全域作戰準備，因為一旦爆發突發事態，解放軍要做好局部衝突升級為全面對抗的準備。這就包括台海、南海、東海甚至黃海、渤海全部海域。因此，作為各個守衛部隊，要為防衛自己下轄海疆做好準備。另外，通過實戰化的訓練，也可以將作戰力量提前部署至戰位，搶抓戰機。

除南海軍演外，渤海北部自北京時間8月1日下午2時至8月4日午夜12時將在部分海域進行實彈射擊。解放軍東部戰區1日也發布「嚴陣以待聽令而戰」軍演影片，文章還標註「埋葬一切來犯之敵」等內容。

解放軍 波洛西 北京

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