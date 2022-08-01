MIT學者：中共若強力回應波洛西訪台 可能適得其反

麻省理工學院政治學教授傅泰林1日推文指出，若中國針對波洛西訪台的作為過於激烈，也可能適得其反，導致美國國會為台灣做更多事。圖為北京一處展示解放軍軍機的廣告看板。（歐新社）

美國政治學者傅泰林研判，若中共 以加強展示武力、限縮台灣經濟和外交來回應聯邦眾議院議長波洛西 造訪台灣，可能會適得其反，讓美國國會為台灣做更多事。

麻省理工學院政治學教授傅泰林（M. Taylor Fravel）今天推文指出，美國有線電視新聞網（CNN）、金融時報（Financial Times）和華爾街日報（The Wall Street Journal）披露波洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行將造訪台灣。

對於中國會怎麼回應波洛西訪台的可能行程？傅泰林認為，首先不能忽略自去年秋天拜登 總統兩度發言之後，中國高層領導人對美國「一個中國」政策和美國對台政策的變化，表達高度擔憂。

拜登去年10月21日在CNN節目上，回答「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」的問題時兩度回應說，「對，我們有此承諾」。

去年10月5日，拜登在和習近平通完電話後，在接受媒體提問時提到習近平會遵守「台灣協議」的新名詞，隨後國務院澄清美國對台政策不變，向來基於台灣關係法和對台6項保證。

中國外交部長王毅自去年10月下旬，開始形容美國奉行一種「假」的「一個中國」政策。中國國家主席習近平至少在兩次線上會議警告拜登「不要在台灣問題上玩火」。

傅泰林認為，中國可能認為美國需要恢復其信譽、加強台灣問題的紅線，以阻止美國的政策進一步崩壞。

再則，中國人民解放軍進入年度訓練的高峰，許多單位非常活躍，很輕易就能執行追加的軍事行動。中共國防部7月26日指出，若波洛西訪台，「中國軍隊絕對不會坐視不管」。隔天中共外交部重申此聲明。

傅泰林研判，中共的回應幾乎肯定會包含軍事部分，最有可能展示其武力，在台灣海峽進行更大型的軍演、尤其是跨過「中線」，或進行導彈試射。

他認為，中共的回應還將包括針對台灣而來的經濟和外交行動。

另外，他推論中共回應的時間點很可能在波洛西離開台灣後開始，回應行動若非持續數周也是數日，「中國的行動將不會只是侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）一、兩天而已」。

他寫道，中國的目的不在於引發戰爭，而是「強調決心」。不過他也說，軍事性質的行動可能引發誤判，畢竟目前美國在該地區有重要的海軍部署。

傅泰林認為，現在還有很多未知數，像是波洛西的行程、是否真如外界描述的為非官方訪問，以及波洛西在台灣的言論等。他並提到，中國的作為也可能適得其反，導致美國國會為台灣做更多事。