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波洛西訪台恐引軍事挑釁 白宮預測「中方3大反應」

相隔11年 美再擊斃凱達組織領導人 拜登發表演說

波洛西訪台恐引軍事挑釁 白宮預測「中方3大反應」

編譯張君堯／即時報導
紐時報導，隨著緊張局勢升級，白宮表示擔心中國可能會向台灣海峽發射飛彈、派遣戰機進入台灣防空區域或甚至展開大規模的海上或空中行動以回應眾議院議長波洛西可能的台灣之行。（路透）
紐時報導，隨著緊張局勢升級，白宮表示擔心中國可能會向台灣海峽發射飛彈、派遣戰機進入台灣防空區域或甚至展開大規模的海上或空中行動以回應眾議院議長波洛西可能的台灣之行。（路透）

白宮1日警告中國不要以軍事挑釁來回應聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能的台灣之行，紐時報導，隨著緊張局勢升級，白宮表示擔心中國可能會向台灣海峽發射飛彈、派遣戰機進入台灣防空區域或甚至展開大規模的海上或空中行動。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）指出「北京沒有理由將符合美國長期政策的潛在訪問轉變為某種危機或衝突，或以此為藉口在台灣海峽或其周邊地區增加侵略性軍事活動」，並補充說「與此同時，我們的行動沒有威脅性，關於這次可能的訪問，順道說一句：這是有先例的、不會改變現狀」。

此外，柯比還提到「中國似乎正準備在未來幾天或更長的時間範圍內採取進一步措施」，他列出中國對波洛西訪台的潛在反應，並稱中國上周末剛進行實彈演習。

柯比表示中國可能的反應包括向台灣海峽或台灣周邊發射飛彈、進行「高度宣傳」為目的的軍事演習、或者展開「打破歷史規範的行動」如派遣更多軍機穿越台灣和中國大陸的中間點。柯比補充說，中國的回應還可能包括外交和經濟領域的行動，例如北京上個月公開聲稱台灣海峽不是國際水道的虛假法律主張。

柯比 白宮 北京

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