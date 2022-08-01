若波洛西訪台 美：不會改變政策與現狀 中不用藉口滋事

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

傳眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）將於台灣時間2日晚訪台，美中台緊張局勢持續升高，白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）1日在例行記者會表示，美國的「一個中國」政策沒有任何改變，北京 沒理由將符合美國政策的可能訪問，轉化為某種危機或衝突，或以此為藉口來增加在台海或台灣周邊的軍事侵略行動。

柯比說，即便波洛西訪台，也不是首開先例，更不是改變現狀，過去已有眾院議長平安地訪問台灣，國會議長有權造訪台灣，其他國會議員亦然；這是美國憲法的三權分立精神，他認為中國國家主席習近平也了解。

柯比說，「我們敦促中國，若她（波洛西）真的去了，應當這麼看待：『沒有什麼是新的，我們的政策沒有改變，這也當然不是眾議院議長史無前例的訪問。』」

柯比說，美國的一中政策基於台灣關係法、美國與中華人民共和國簽署的三項聯合公報，以及六項保證；美國多次表示，美國反對任何一方面改變現狀，美國不支持台灣獨立，以及美國期待和平解決兩岸分歧，拜登總統與中國國家主席習近平上周的通話，以及美中國安官員對話均清楚表明此事。

柯比說，北京沒理由將符合美國長期政策的可能訪問，轉化為某種危機或衝突，或以此為藉口來增加在台海或台灣周邊的軍事侵略行動。

柯比說，在波洛西抵達亞洲前，中國就實施實彈演習，看起來可能在未來幾天內、甚至更長久的時間內，採取進一步措施。

柯比列舉北京可能採取的軍事挑釁行動，包含試射飛彈、解放軍機大規模進入台灣防空識別區、從空中及海上跨越海峽中線，以及擴大宣傳的軍事演習；此外，也包含外交和經濟領域行動，例如北京日前聲稱台灣海峽不是國際航道（水域）。

被問到北京的威脅行動是否會升級，柯比說，不見得是直接攻擊，而是增加誤判和混亂的風險，這可能導致意想不到的後果。

「情勢升級對任何人都沒有好處。」柯比表示，北京的行動只會加劇緊張，美國的行動不具威脅性、不是開創新局，也沒有改變現狀。

柯比表示，美國不會被恐嚇，美國會持續確保在西太平洋的自由航行，美國會持續支持兩岸和平穩定，支持台灣，捍衛自由開放的印太地區，美國也會持續尋求維持與北京的溝通管道暢通。

柯比說，預期未來幾日北京還會散布煽動性言論和假訊息，美國將致力保持對北京的溝通管道，呼籲北京也同樣遵守溝通的承諾。