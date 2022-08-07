美國現象／白人交警與非裔癌男 一段禱告和沒開出的罰單

艾許莉．威克森拍下白人警官為父親禱告的照片，網路瘋傳感動網友。(取自Ashlye Wilkerson臉書)。

自從佛洛伊德(George Floyd)命案後，不僅民眾與警察 間的不信任感加深，白人與非裔 間的種族歧異也愈加不可調和，幾乎所有非裔民眾都很害怕被白人警察攔檢，深怕一個不小心就步上佛洛伊德的後塵丟了性命；不過，不久前在臉書(Facebook)、推特(Twitter)、Instagram等社群媒體 上廣為流傳的一張照片中，一名白人警官握住車內非裔男子的手為其禱告，在種族議題日漸尖銳的政治氛圍下，這張照片成為跨族群融合的最佳例證，白人警官的舉動，不只溫暖了這戶人家，更使廣大網民深有感觸。

這張在網路上瘋傳的照片中，一名白人警官站在車外，握著坐在副駕駛座、神情明顯在忍受痛苦的一位非裔男子格迪斯(Anthony "Tony" Geddis)的右手，並低頭為他禱告；拍下這張照片的是格迪斯39歲的女兒、駕駛艾許莉．威克森(Ashlye Wilkerson)。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察沙文以膝蓋壓頸致死，引發全美抗議；沙文被判處22年6個月監禁。(Getty Images)

非裔佛洛伊德遭警虐死引發的抗議警方暴力的遊行活動，在全美各大城市展開。圖為紐約市萬人經過布魯克林大橋示威，要求正視警察暴力。(美聯社)

威克森說，3月28日下午2時，她從杜克大學醫學中心(Duke University Medical Center)接走剛剛完成化療的父親，準備返回南卡羅萊納州哥倫比亞(Columbia)的家中；她表示，這段旅程上她的思緒萬千、恍若隔世，因為從小到大都是父親在照顧她，不但沒有錯過學校任何一次家長會，還常常送她去參加啦啦隊練習，但如今她與父親的角色卻顛倒過來；從前是父親開車載她去體驗人生，現在卻是她開車載著父親走完人生；她說：「即便長大後嫁做人婦，也生了兩個孩子，但父親是我在這世上最愛的人，不管幾歲，我永遠是她的『小女孩』。」

「只是」超速 怕得顫抖

就在返家途中行經北卡羅萊納州羅文郡(Rowan County)時，因超速被車後的警察在85號州際公路上攔停；一開始聽到身後警笛聲音響起時，威克森變得異常緊張，即便她知道自己「只是」超速，但因為這兩年各種種族衝突的新聞鋪天蓋地，太多手無寸鐵的非裔民眾被執法人員莫名其妙地槍擊或傷害致死，使她顫抖地望向父親，父親用和藹的眼神看著威克森，並不斷地說「OK、OK」，試圖讓威克森冷靜下來不要慌。

艾許莉．威克森拍下白人警官為父親禱告的照片，網路瘋傳感動網友。(取自Ashlye Wilkerson推特)。

事後威克森接受採訪時說：「我認為只因為膚色而區別對待是不公平的，所以我想說先不要預判警察想幹嘛，保持開放的心態，關注接下來事情怎麼發展就好。」

正當威克森這麼想的時候，交警多提(Jaret Doty)已經來到車旁，威克森搖下車窗後，多提告訴她：「小姐，你知道你速度多少嗎？我可能要跟你借一下行照、駕照」；趁著威克森伸手去拿證件的同時，格迪斯強撐著因病痛無法小聲說話的病體，很大聲地告訴多提：「這是我的女兒，她開車載我從醫院回家」；多提沒有什麼反應，只是點點頭，接過威克森繳付的證件，回頭到警車那裡確認駕駛人資料。

然而，威克森與格迪斯沒有料到的是，多提不只在看威克森的資料，同時也在查詢格迪斯的相關資訊；從剛剛與格迪斯的簡短交談中，多提已經看出格迪斯重病在身，明顯是在忍受身體上多處疼痛，但即使如此，他仍然站在女兒的前面，為女兒解決遇到的困難；這份父愛，讓也早已生兒育女的多提備受感動，多提說：「我自己也有一兒一女，我也會為他們做格迪斯為他女兒做的事。」

也曾患病 有某種聯繫

此外，多提也在簡短的照面中，注意到格迪斯的骨盆處掛有醫療袋，作為曾罹患潰瘍性結腸炎的病患，多提一眼就看出格迪斯可能患有結腸癌，正因如此他感覺好像自己與格迪斯之間存在著某種聯繫；他說：「我之前因為結腸炎住院治療時非常痛苦，因此在康復的過程中，我就發誓只要能夠幫助任何人脫離病痛，哪怕只是簡單地握著他的手禱告，給他一點心靈上的慰藉，我都會去做」；不過話說回來，多提自己也在思考「身為一名才剛因交通違例把人攔停下來的交警，除了開立一張罰單以外，我還能做什麼？」

多提闔上手中的資料，走回車旁，試探性地問格迪森「您介意告訴我…您得了哪種癌症嗎？」格迪斯毫不猶豫地回答：「我不介意，我得的是結腸癌」；格迪斯的回答證實了多提的猜想，多提此時腦中再度響起他在醫院康復時向神許下的諾言，於是鼓起勇氣再度問格迪森：「我可以為你禱告嗎？」身為虔誠教徒的格迪斯立刻回答：「當然可以，我也十足地相信禱告的力量。」

溫暖的手 心靈慰藉

此時，格迪斯舉起右手，讓多提握住，兩人都閉上眼、低下頭，多提也開始他的禱告，被這一幕深深感動的威克森拿起手機，記錄下這一位素昧平生交警為她父親做的暖心舉動；禱告結束後，多提向格迪斯說：「我想讓你知道，在這趟旅途中，有許多人都在為你祈禱」；最終多提直起身子，把身上的一個銀色金屬十字架送給格迪斯，沒有開出罰單，只是勸導安全駕駛不要超速後，就放行讓他們離開。

在回程的路上，威克森與格迪斯都沒有開口談論剛剛發生的事，但威克森趁著開車空檔用眼角餘光瞥向父親，發現格迪斯眼裡噙著淚水，顯然是被交警的行為感動到了。

5月22日，不敵病魔摧折的格迪斯撒手人寰，享壽61歲；在安頓好父親的喪儀後，威克森的思緒再度被拉回3月28日下午2時的85號州際公路上，她感謝父親在她被交警攔下徬徨無措時，為她挺身而出；更感謝攔停的交警看到了父親的需求，用最溫暖的手給予了他最大的心靈慰藉；威克森將當時拍下來的照片發佈到LinkedIn上，並加註動態說：「衷心感謝那天與我父親一同祈禱的警官；爸爸我愛你，我知道你不喜歡我在社群媒體上發布太多關於你的訊息，我只想說我會繼承你的遺命，好好生活下去。」

交警暖舉 感動網友

威克森的貼文迅速在網路上發酵，不只獲得4000多條評論，還被多次轉載到臉書、推特、Instagram等社群媒體，許多網友都被交警的暖心舉措深深感動，表示從這個故事中看到人性的光明；連北卡羅萊納州的公路巡警隊(North Carolina State Highway Patrol)都關注到這條消息，巡警隊發言人透過臉書私訊威克森說：「聽到令尊辭世的消息，我們深感遺憾，很榮幸本隊有同仁在您行經北卡羅萊納州時，給與了您一絲慰藉，更感謝您如此友善地捕捉這一刻並與他人分享。」

艾許莉．威克森（左下）拍下白人警官為父親禱告的照片，獲得媒體廣泛報導。(取自Ashlye Wilkerson IG)。

多提警官後來也從同事那裡聽說威克森在社群媒體上發布相關訊息的消息，很意外會獲得這麼大的迴響；多提表示：「我不曉得格迪斯發生什麼事，也不知道威克森有拍下這張照片，但我做這些不是想要得到任何人的認可；我很遺憾格迪斯的逝世，也尊重威克森用自己的方式紀念她的父親；不過確實，雖然我很常自己在心裡為被我攔停下來的民眾禱告，但格迪斯是我人生中第一位讓我在高速公路上大聲為他禱告的人，他對我也有特殊意義。」

除了這禎照片外，威克森還有其他東西來紀念她的父親，特別是多提送給她父親的那個銀色金屬十字架；她說：「我父親生前一直很珍惜這個十字架，把它放在梳妝台上；爸爸過世後，媽媽把這個十字架給了我，我也把它放在我的梳妝台上，以此紀念我的父親，以及多提警官給我們家的溫暖慰藉。」