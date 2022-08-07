移民專頁／注意 美國移民政策有變化

近期，美國移民局 改變了某些政策和操作，值得關注。這些變化包括更新了遠程學習的規定、說明全國簽證 中心的處理時間及更新了職業移民綠卡申請的郵遞信箱地址。

遠程學習指南有更新

移民執法局於2022年5月31日向所有學生和交流訪問者項目SEVIS的用戶重申，因為新冠病毒疫情，進行遠程學習的政策僅適用於在2020年3月9日主動註冊且繼續遵守他們非移民身分條款的學生。2020年3月9日之後入學的學生，必須遵守在線學習的現行規定。根據2020年3月的指南，擁有有效的F和M學生可以暫時將在線課程計入超出監管限制的全職課程。按照監管限制規定，在線課程不能計入M學生和英語語言培訓學生的全職課程學習中，並且每個學期只有一個在線或遠程學習課程可以計入F-1學生的全職課程中。

簽證處理時間更明確

全國簽證中心向美國移民律師協會提供的回覆中承認，由於其案件大量積壓，處理的時間仍然很長。律師從業人員應參考travel.state.gov網頁的時間框架頁，利用公共查詢表來追查目前的案件審理時間，其審理日期每周更新一次。應該注意的是，全國簽證中心不再接聽電話，以便趕上積壓的工作。全國簽證中心現在希望每個人在發送尚未到處理日期的查詢之前查看其網站的處理時間，該網站是 https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/nvc-timeframes.html，或者在谷歌（Google）上輸入NVC processing times，獲得全國簽證中心處理時間。

目前，全國簽證中心需要兩周的時間來設立一個簽證案件，即在從美國移民局獲得文件後將申請的數據輸入系統的時間（2022年7月11日處理2022年6月28日收到的案件）；需要2.5個月來審核收到的文件（於2022年7月11日，審核2022年4月26日發送給全國簽證中心的文件）；需要2個月的時間來回覆查詢（於2022年7月11日，回覆2022年5月11日收到的查詢要求）。

郵遞信箱地址有些更新

請注意，對有待處理或已批准的職業移民I-140的案件，居住在新澤西州 或紐約的人，其I-485的地址已於2022年6月6日起開始更改，現在必須將I-48的申請遞交到Elgin的郵遞信箱地址。如果同時提交I-140和I-485，那些案件仍然要遞交到達拉斯的郵遞信箱。Elgin的地址是：

●美國郵政總局 USCIS

Attn: NFB

PO Box 4115

Carol Stream, IL 60197-4115

●快遞公司 USCIS

Attn: NFB (Box 4115)

2500 Westfield Dr.Elgin, IL 60124-7836