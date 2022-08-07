封面故事／疫情重挫 中餐館年底倒一半？ 華人不這麼認為

通貨膨脹導致物價飆漲，中餐業者也面臨成本大增的問題。 （新華社）

最近，有媒體報導美國中餐業面臨嚴重困難，「到年底會有一半中餐館 倒閉」。美國商業資訊公司合夥人Ivy說，他們公司主要是為美國的中餐館提供通訊技術解決方案。「公司面向整個北美市場，但主要市場在美東。」她表示，這個倒閉一半說法「不對」。「從我們公司資料看，餐館數一直在增加。」她認為，美國中餐館不會下去，只會上升。

經濟全球化，武漢三鮮豆皮等正宗中餐在主流市場也頗受歡迎。(本報檔案照)

中餐館量 一直在增加

從事中餐配送的美國熊貓外賣（Hungry Panda）的業務主要分布在全美30個華人聚居的大城市。熊貓外賣大紐約區經理孫佳維說，現在熊貓外賣業務越來越好，每年業務增長都在50%以上，「一半中餐館年底倒閉沒有可能」。他說，即使有的餐館關門，但是關了之後又會出現新的餐館。

紐約市法拉盛 的家樂美食坊及家樂餅屋老闆安安說，她每天都從法拉盛市中心經過，看到中餐館開了關、關了開。她說，都說中餐不景氣，中餐館經營困難，那麼法拉盛應該有許多空房才對，但「現在法拉盛找地方開店仍然很難」。

紐約市法拉盛與外州的情況不同。她說，在外州，餐館關了就關了，但是法拉盛還有市場。她一直在法拉盛經營這兩家餐館，僅在疫情 期間關門兩個月，其他時間都開門。她把兩家餐館能夠生存到現在歸因於以下三點：餐館地點偏僻；房租便宜；客人穩定。

多元經營 餵飽客人胃

她說，她的餐館和餅屋的經營模式與法拉盛的堂食餐館不同。堂食餐館主要靠持續的客流，客流一斷就影響餐館的生意。而她的家樂餅屋早晨做麵包，供人們當早餐，下午出售下午茶。她的家樂美食坊主要出售便當，給周圍的工人當午餐。「客人都是把食物拿走，不是堂食。」

家樂美食坊的主要食物是四菜一湯，中午是中式快餐，客人主要是附近企業的員工，包括附近工廠、材料店和木材行等，但坐辦公室的人比較少。因此，客人是穩定的。「但到了下午一點半，就幾乎沒有生意了。」下午四點半，美食坊關門，她下班回家。

同時，她的美食坊也有一些附近老人中心的客戶，但量比較少。據不完全統計，法拉盛華人創辦的日間照顧中心有十幾家，每個中心都有許多老人會員。這些會員要在中心吃早餐和午餐。「如果有老人中心的訂單，也是一項穩定的收入。」她說，曼哈頓唐人街是一個古老的華人社區，老的餐館已經飽和。與古老的唐人街不同，法拉盛是一個新興的華人社區。由於年輕華人較多，中餐館也追逐新潮，菜品也是五花八門。

最近幾年，網紅餐館在法拉盛不斷湧現。有的華人根據中國流行的餐館和菜式，就在法拉盛複製。因此，法拉盛也是一個新潮餐館頻出的地方。例如，法拉盛先後出現過許多網紅店，如999火鍋店、重慶火鍋店和豆撈坊等。

姜女士說，青島飯店疫情期間開門，生意最好。（韓傑／攝影）

固定客源 餐館才撐住

不過，這些網紅餐館不能保證全部生存下來。有的就一開始很火，後來變差，最後關門。她說，還有的中餐館搞噱頭，如餐館員工用大鐵掀送菜，很新穎，但是後來不行了，改為日餐。她說，能夠生存下來的中餐館，一般都是擁有大量食客的地方小吃，如上海小吃、福州小吃及溫州小吃。這些小吃或者比較有名，或者擁有眾多鄉親。因為有固定的客人，餐館才能夠堅持下來。

青島飯店是紐約市法拉盛的餐廳老字號。老闆姜女士說，2020年3月初，紐約市爆發新冠疫情，市政府3月15日頒布「居家令」。由於法拉盛中餐館都關門了，因此許多人無處吃飯。當時，緬街上就僅有青島飯店一家開門。食客們聽說青島飯店開門，很高興，都來買。她說：「疫情期間，我的飯店生意特別好」。

她說，接到市政府的「居家令」後，她就和房東商量，打算將飯店歇業一段時間，但是房東不同意。房東的理由是，青島飯店位於一樓，是上面樓層租戶的入口。如果青島飯店關門，來人就無法進入樓中。「房東同意將房租降至20%，幫助我度過難關。」

唐人街的許多中餐館只收現金，在疫情中損失慘重。(韓傑／攝影)

居家避疫 法拉盛冷清

居家令實施後，法拉盛的飯店和商場全都關門，平時車水馬龍的法拉盛緬街上空無一人。「我站在飯店的門口，看到空蕩蕩的緬街，感慨萬千。」她說，她在法拉盛經營餐館20多年，從來沒有見過這般淒涼的狀況。

既然開門做生意，飯店就需要員工，但員工都回家避疫去了。她就動員他們來上班。許多人都不能出來。有的是房東不讓出門，也有的是家人不讓來工作，甚至還有夫妻為此吵架。最後，還是有員工願意與她在疫情中冒險經營。

她說，青島飯店主要生產北方食品，需要麵粉和乾貨。她就與過去的供應商聯繫。麵粉供應商同意疫情中向她供應麵粉，但要求她自己去倉庫取貨。乾貨公司也同意供貨。「因為是二十多年的老交情，他們都很支持。」所以，青島飯店在疫情中得以開店。

姜女士說，她1999年2月9日來到紐約，就在法拉盛的花旗餅屋打工。隨後，她開始創業，經營北方食品。「我是法拉盛第一個做北方麵食的。」她說，她能在中餐館林立的法拉盛生存，唯一的辦法就是保證食品質量，讓客人放心。

20多年過去了，青島飯店這塊招牌仍在。她說，青島飯店以北方客人為主，但也兼顧其他地方的顧客，使飯店具有「綜合性」。青島飯店的食品包括山東菜、東北菜，同時還有四川菜、上海菜。「如果單純只做北方的餃子和包子，養活不了這個飯店。」

她說，青島飯店位於緬街上，靠近地鐵，屬於法拉盛的中心地帶。由於每天人流多，經常小販在街邊出售北方食品，而且其價格比青島飯店的食品要便宜。「我們賣3元一個，他們賣2元一個。」員工擔心生意被搶走。

即使這樣，還是有許多客人來青島飯店吃飯。她說，他們來吃飯就是對青島飯店這個老字號放心。「我們有店面，與街頭小販不同。」她說，她不趕潮流，主要是做好本職工作。「對於競爭，我一點不慌，有自信能做好。」

怕菜漲價 拒外賣平台

她說，最近有外賣平台找到她，希望與青島飯店合作，要把她的食品放到平台上出售。「我們賣8元一分，他要賣到11元一分。」她說，現在美國物價上漲，許多人不敢花錢。如果漲價，就會影響食品的銷售，因此她不做。

紐約市法拉盛中餐館「湘當有料」老闆崔先生說，他2019年8月準備在法拉盛做烤肉店，但是因為新冠疫情的影響，烤肉店很快關閉了。2021年3月，他又創辦一家湘菜館。他透露，湘菜館現在逐步走向正軌，「業務每月都往上走，前景不錯」。

疫期開業 政府有補助

他說，他2019年8月就租好一個地方，準備做烤肉店。接著，他安排飯店的裝修。2020年3月15日，紐約市頒布居家令時，他的烤肉店的裝修尚未完成，最後只好暫停。「雖然烤肉店沒有開張，我還是每月繳納房租。」

2020年10月，紐約市的新冠疫情穩定後，他的烤肉店也開業了。但是，烤肉店經營一個多月後，疫情又捲土重來。當時，許多中餐依靠外賣存活了下來，但是他的烤肉無法外賣，只好將店關閉。在疫情期間，中餐館可以享受聯邦政府的補助，如工資保留計畫（PPP），但他的餐館在2019年沒有開業，無法獲得補助。

他說，他不是湖南人，後來遇到一位湘菜廚師，決定將烤肉店改成湘菜館。於是，2021年3月，政府解封餐飲業後，他的湘菜館開始試營業。

他說，現在法拉盛僅有兩家湘菜館。「許多人已經知道我的湘菜館，因此我這裡遲早會有客人。」

湘菜和其他的中餐一樣，都是需要烹飪技術，對廚師的要求高。他說，美式中餐已經簡單化，如炒芥蘭雞和芥蘭牛，配料都做好，放在一起炒炒就行，但純正中餐不行。他認為，中餐還是要走簡化的道路，不需要多高的技術。「中餐的前途在簡化，就像美式快餐一樣。」

虞錫龍對中餐前景充滿信心。天下一家今年7月改為海鮮自助餐。（韓傑／攝影）

紐約市法拉盛「天下一家」美食城（food court）在2019年12月開始營業。不幸的是，開業第二個月就遇上新冠疫情。「天下一家」股東虞錫龍說，2022年7月，天下一家就改為海鮮自助餐，正式對外營業。他說，目前法拉盛尚無一家海鮮自助餐，生意應該不錯。

他說，他永遠忘不掉2020年3月15日。「按照市政府的要求，開業剛剛三個月的天下一家關門，一直到2022年6月。」

他說，由於疫情的關係，他的美食城裡原有的16家特色店都離開了。因此，他要探索自己的路子。儘管遭受一次挫折，他仍然認為「中餐的前景是好的」。

許多中餐館由家庭經營，擁有固定的顧客群，生意穩定。(本報檔案照)

迎合美國人口味的陳皮雞，一度成為中餐的代表菜餚。(本報檔案照)

中餐堂食 房租成本高

中餐的做法與西餐的做法不同。他說，美國的西式快餐如炸雞等，製作方式簡單，且可以送至很遠，關鍵是味道沒有變化，但是中餐就不行。他說，製作中餐的手藝比較複雜，如果不在現場食用，而是送至很遠的地方，味道就變了。因此，中餐需要堂食。

他說，房租是中餐的一個很大的成本。在疫情期間，雖然他的美食城沒有營業，但是他仍然支付房租。他說，創辦天下一家前，法拉盛已經有三家大型的美食城，疫情過後只剩下兩家。由於生意不好，有的美食城已經降了房租，從一萬多元到現在的7000元。

美國熊貓外賣紐約區經理孫佳維說，由於新冠疫情的爆發，美國人都在家辦公。他們想吃中餐，只有通過外賣遞送才能做到。他舉例說，有的餐館老闆打電話告訴他，他新開了一家餐館，也需要他們的外賣服務。他說，由於疫情持續時間較長，美國人已經習慣了訂購外賣，故疫情對外賣公司的業務發展起到推動作用。

華人聚居的大城市，配送中餐的外賣業務越來越好。(本報檔案照)

外賣業務 受疫情推高

雖然公司的業務遍及全美，但是業務量最大的還是大城市，即美東的紐約市和美西的洛杉磯。他說，熊貓外賣的主要客戶是上班族、留學生和華人家庭。疫情結束後，學校要求學生來校上課。於是，這些留學生都回來了，「我們的業務也回來了」。他說，由於疫情和航班減少，許多留學生假期也不能回去，也要訂購外賣。

他說，的確不時有中餐館關門。他分析，中餐館關門可能有幾個原因。例如，人們的口味改變了，不再滿足過去的菜品。而且，出產新菜的餐館不斷湧現，各有特色，搶占市場。同時，一些網紅店推出特色菜，吸引食客嘗鮮。

留學生返回美國讀書，給中餐館帶來客人。（Getty Images） 疫情期間，奶茶受到年輕人的喜愛。(本報檔案照)

客人最常訂購的食品主要是川菜，如麻辣香鍋和麻辣燙。例如，一名留學生花上15元到20元買個麻辣燙，可以吃個地道的川菜飯。總之，川菜最受歡迎。而飲料主要是奶茶，包括水果奶茶。

目前，紐約市有幾家食品外賣公司提供類似的服務，行業競爭激烈。他說，他們不怕競爭，因為他們的占有量最大。「我們服務的餐館最多，效率也最高。」他說，在紐約市法拉盛，他們可以在二、三十分鐘內將中餐送至周圍的客戶。「給不給小費，都是自願的。」