旅遊／印加遺珠秘魯 悠遊小村莊、探皮薩克市集

市集攤販，販賣散發獨特香氣的高山芫荽。（圖皆由作者提供）

旅行過程中，總期待下一個景點更具魅力。馬丘比丘之旅結束後，飛回秘魯首都利馬，探訪神聖山谷（Sacred Valley）中的小村莊皮薩克（Pisac），見識安第斯山脈印加人文的風貌。這個小村對希望貼近秘魯人日常的旅行者來說，絕對會留下難忘的回憶。疊翠環抱中的皮薩克有著清新脫俗的吸引力，有著名的印加遺址、充滿異域風味的小市集，和印加古城庫斯科的喧嘩是如此不同。

逛市集 馬鈴薯開眼界

12月的南美洲是溽暑，但是在海拔2972公尺的皮薩克，感受到的是春天的微寒；走在陳舊的鵝卵石街道上，陽光輕撫著肌膚，漫不經心地散步成為一種享受。和本地人的每一個眼神交流，可以感受到時鐘在這裡似乎轉動得特別緩慢，不小心就會沉浸在慢活的悠閒節奏中。進入巿集後，映入眼簾的是印加帝國的直系後裔克邱亞諾人（Quechua people）以趕集方式聚集成的臨時市場，婦女為主的小販穿著五顏六色的服裝，周遭的傳統印加建築、市場叫賣聲、色彩鮮艷的新奇蔬果及花卉……，成就了秘魯南部最受歡迎的市場之一。

色彩鮮艷的新奇蔬果。（圖皆由作者提供）

爭妍鬥奇的鮮花。（圖皆由作者提供）

市集內處處是新奇的景象，婦女們穿著安第斯的傳統服裝，Lliklla是繫在脖子的編織毛毯、可用作背包；色彩鮮豔的裙子配上彩色夾克，更襯托出當地特有的風情。有些婦女穿著及踝長的裙子，通常帶有編織腰帶；她們頭上戴著帽子，或在腦後梳有大麻花辮。

地攤上展示的是琳瑯滿目的蔬菜 、水果、鮮花，看就知道是今晨剛收割的。小而可愛的櫻桃蘿蔔沾有晶瑩的露珠，秘魯辣椒艶紅鮮黃、閃閃發著亮，高山芫荽散發出獨特香氣，盛開的不同色彩太陽花在爭妍鬥奇。奇妙的是，這個露天市場竟然完全找不到肉品或葷食的攤販，傳統市場中活殺家禽、大卸八塊的場景在這裡絕跡。陶醉在這純樸的世外桃源，我心裡頓時升起了對當地人恬淡寡欲的敬意。

皮薩克市集內，擺地攤的婦人。（圖皆由作者提供）

奇特的馬鈴薯攤位讓遊客開了眼界，當地農民賣的不是一般常見的土黃色馬鈴薯；放眼望去有紫色、藍色、紅色、黑色、黃色及混雜顏色的馬鈴薯，形狀更是稀奇，有扭曲像麻花的，有長得像生薑的，還有像葡萄串聯的，或是像拐杖鈎狀的。

多樣化的馬鈴薯。（圖皆由作者提供）

馬鈴薯是印加人生活中的主要糧食，他們認為馬鈴薯是「大地的媽媽」（Pachamama）賜給人民的作物。秘魯是馬鈴薯的培育基地，品種多達3500種，位於庫斯科附近的「馬鈴薯公園」，育有1367種馬鈴薯，保存全球最多種的自然原始馬鈴薯，而且還在繼續演化中；利馬的「國際馬鈴薯中心」也儲存了4600種馬鈴薯，是全世界最大的馬鈴薯基因庫。

嘗美食 街頭小吃驚艷

街頭小吃向來反映當地的庶民美食，在這也不例外。推著車販賣水煮鵪鶉蛋零嘴的小販，從我面前怡然走過；中南美洲人喜愛的大香蕉（plantain），在這裡竟然有近半個手臂長；我們嘗了秘魯知名素食之一的釀辣椒（pimentos rellenos），裡面填充了藜麥、蔬菜、香料和高山芫荽，口感特殊美味。

花了3個秘魯新索爾（約0.75美元）買了一條大玉米，花了一段時間才吃完，因為每一粒玉米比我的拇指指甲還大。除了馬鈴薯，秘魯的玉米也是種類繁多，多達50多種，有黃色、白色、紫色、黑色、紅色和混合色，享有「玉米之倉」的美譽。

五顏六色的玉米。（圖皆由作者提供）

意外地在市集旁的巷弄中，發現一家用土製燒窯烘焙的拉丁美洲餡餅（empanada），有香蕉牛奶、洋蔥奶酪等口味，外皮香酥，內餡多汁，果然吸引不少觀光 客的青睞。

市場旁邊的小巷，店家在店面前搭起帳篷，提供由當地工匠及附近村莊製作的各種產品。具有文化特色與匠心獨具的工藝，有羊駝毛料、毛毯、銀飾、皮雕、素描畫作、polleras彩裙、印加風格小玩偶。全部由手工製作，有著鮮艷的色彩裝飾，每佇足一個攤位，都讓人深刻體驗到當地傳統文化的魅力。

印加特色的地毯。（圖皆由作者提供）

此外，小巷中有幾個牽著羊駝的女孩，有的手中抱著另外一隻僅兩個月大的小羊駝，向觀光客推銷和羊駝合照，賺取收入。導遊建議不要和她們合照，說這些孩子都是被大人安排上街賺取生活費；且那些小羊駝只被餵食可樂或古柯葉水（coca ) ，以便隨時保持清醒和觀光客合照。

這些小羊駝在容易脫水的高原環境下，又喝不到清水，不出幾天就會死亡，再換另外一隻小羊駝上陣。古柯葉是安第斯山脈居民用來減輕高山症及提神的植物，也是提煉毒品古柯鹼的原料。

訪遺跡 遙想印加帝國

印加文明起源於西元前1000年，在15到16世紀建立了美洲原住民帝國，是哥倫布發現新大陸之前，美洲最大的帝國。印加帝國版圖幾乎涵蓋了大部分南美洲，地跨今天的秘魯、厄瓜多、哥倫比亞、玻利維亞、智利、阿根廷；帝國的政治、軍事和文化中心就在今日的秘魯庫斯科。

印加社會階級分層嚴明，皇帝在貴族及官僚的幫助下進行統治。印加冶煉、割石、和建築等技術高度發達，他們的灌溉系統、宮殿、寺廟和防禦工事，今天仍然可以在整個安第斯山脈看到。令人驚訝的是，他們沒有文字，卻能建立龐大帝國。西班牙在16世紀入侵南美洲，印加帝國被摧毁；因為沒有書面文字紀錄，印加人的起源和早期歷史大部分籠罩在傳說中。

獨具匠心的印加工藝品。（圖皆由作者提供）

雖然是幾小時的旅遊，我們享受感官盛宴、陶醉於傳說中神秘帝國的遺珠之美。眺望安第斯山脈的偉大群山峻嶺，回眸那肅然起敬的印加文明，有種悠悠蕩蕩的感傷，感覺這世界從不缺精采，只缺探索。

拉丁美洲餡餅。（圖皆由作者提供）

旅遊小提醒

1.皮薩克市集每天都開放，但是每周二、四、日的攤販最多，物品最齊全。

2.秘魯大部分地區都是高海拔，可能在超過2500公尺的地區會有高山症反應。

3.當地黃熱病（Yellow fever）很常見，建議在旅遊之前先打疫苗。

4.暴力犯罪很常見，特別是在利馬、庫斯科、阿雷基帕，最好不要一個人出去，尤其是晚上。

5.尊重當地的文化，尤其是歷史或神聖的古蹟（例如馬丘比丘），違規者可能會被驅逐出境。

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