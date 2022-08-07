旅遊／中美洲三國行 追馬雅文化9遺址

墨西哥奇琴伊察遺跡，是馬雅城邦中最大的金字塔。（圖皆由作者提供）

馬雅文明雖有4000多年的歷史，但直至18世紀末、19世紀初，人們開始發掘馬雅遺址才引起大眾關注，謎樣的歷史至今仍令人充滿遐想。馬雅文明主要分布於墨西哥 東南部、瓜地馬拉、貝里斯、洪都拉斯和薩爾瓦多西部地區。我們今年3月末展開中美洲三國行，走訪了9個馬雅遺址，包括墨西哥6個、貝里斯2個、瓜地馬拉1個。

墨西哥6遺址 看金字塔

在墨西哥首先造訪圖拉（Tula），曾是托爾特克（Toltec）首都，有深受馬雅文明影響的金字塔遺址。這裡有7世紀後建造的一系列雕刻石柱，以及被稱為「亞特蘭蒂斯」的巨大雕像，讓我聯想起智利復活節島上的摩艾石像，但五官更清晰，雕刻精美。我們上到五層樓高的平台，看到遼闊的昔日城郭、廟宇、宮殿，還看到虔誠的信徒全身伏倒，五體投地祭拜。

接著去特奧蒂瓦坎（Teotihuacan），有墨西哥最大的太陽金字塔，高達63米，建於西元前100年；較小的月亮金字塔建於西元200年。太陽金字塔位於亡靈大道中心，月亮金字塔位於大道北端，附近有一座美洲虎宮；此處被認為是特奧蒂瓦坎最神聖的聖地，裡面遺留的美洲虎壁畫清晰可見。在月亮金字塔西南側的建築群中，可看到1500年前的彩繪門楣及華麗雕刻石柱。

當我從太陽金字塔沿著40米寬的亡靈大道走向月亮金字塔，心中百感交集。古代的統治者看重死後榮耀，不惜花重金修建陵墓，好讓後世永遠仰視他們，雖死猶榮。如今墓穴的主人是誰已不重要，但這些建築永世長存，萬民敬仰。

帕倫克遺址。（圖皆由作者提供）

帕倫克（Palenque），2015年被聯合國 科教文組織列入文化遺產。我們參觀那天，時晴時陰，一會兒藍天白雲，一會兒烏雲密布，讓色彩單調的遺址變得生動有趣。帕倫克的大多數建築可以追溯到西元600年至800年間，銘文神廟是中美洲唯一的葬禮紀念碑金字塔，碑文上的象形文字幫助歷史學家研究馬雅文化。這座遺址面積雖小，但被公認為建築與雕塑 最優秀。漫步在初春鬱鬱蔥蔥的叢林中，彷彿回歸自然，那些藏在叢林中的寺廟，讓人產生回到過去的錯覺。

梅里達的烏斯馬爾（Uxmal），也是世界文化遺產，被認為是墨西哥最美麗的前哥倫布時期遺址。它是尤卡坦半島最大的城市之一，廢墟占地150英畝，裡面的魔術師金字塔高38米，1441年到1541年間被放棄使用。有一個形如四合院的修道院，院內有74間房屋，面向院內。建在最高處的長方形總督宮被認為是最精美的普克建築典範，普克建築的特點是下部平坦，上部裝飾精美，有圓角、小拱門和華麗的雕刻，包括蛇、格子及柱子。

烏斯馬雅廢墟一角。（圖皆由作者提供）

靠近坎昆的奇琴伊察曾是尤卡坦半島最大的馬雅城市，也是最著名的景點。其中的卡斯蒂略金字塔，東南西北各91級台階，無論從哪個方向看都如此巍峨，4乘91，再加上頂部的共用台階，總共365階，正好是一年的天數。這種精確的天文計算使得奇琴伊察享譽天下。

墨西哥的圖盧姆，是馬雅人唯一靠海的定居點。（圖皆由作者提供）

墨西哥的圖盧姆（Tulum）是馬雅人唯一靠海的定居點，位於尤卡坦半島東海岸12米高的懸崖上，曾是馬雅城市科巴的主要港口，建於西元1200年。當時馬雅文明已開始衰落，只有此地一直繁榮到西班牙人占據墨西哥70年後才滅亡。這個遺址沒有高大的金字塔，但臨海的優勢使之成為不容錯過的景點。這裡有60多棟石頭建築，許多建築仍保留高大厚實的牆壁，彷彿堡壘。

貝里斯2廣場 宮殿像迷宮

從墨西哥的坎昆乘小飛機飛到貝里斯，在貝里斯機場租車駛往西部邊界小城聖伊格納西奧（San Ignacio）。聖伊格納西奧是卡約區的首府，來此主要是看貝里斯的馬雅遺址「Xunantunich」，在馬雅語中的意思是「石女」。位於莫潘河上方的山脊上，早在前古典時期就有人定居，西元670年至750年蓬勃發展為城市。此處現保留著6個廣場，有26座寺廟和宮殿，最大的金字塔高40米。我汗流浹背地爬上頂端，俯瞰一望無際的叢林景色，鄰國瓜地馬拉就在眼下。Xunantunich的地理位置隱秘，堅持自給自足，因此比其他馬雅據點多生存了一個世紀，消失於西元900年。

貝里斯馬雅遺址。（圖皆由作者提供） 貝里斯聖伊格納西奧最高的馬雅遺址。（圖皆由作者提供）

我們下榻的租房後院就是另一個馬雅遺址Cahal Pech Maya Ruins，是古典時期馬雅精英家族的皇家衛城宮殿，內有7個廣場、30多座建築，走在其中有點像迷宮。整個遺址占地2英畝，被打理得井井有條，林蔭夾道，綠茵如毯。景區只有我們五個遊人，可以在各個廢棄的舊時皇宮中恣意拍照，有了「眾裡尋他千百度，那人卻在燈火闌珊處」的驚喜。這座遺址歷史悠久，可追溯到西元前1200年，可謂最古老的馬雅遺址，不知為何名氣不足。

瓜地馬拉蒂卡爾 人類遺產

第二天一早，我們出發去鄰國瓜地馬拉的蒂卡爾國家公園（Tikal） 。從邊界開始由瓜地馬拉旅行社導遊陪同，這是我們此行第一次由導遊引路，收益良多。

蒂卡爾國家公園，原本是一片叢林，1848年兩個遊人的偶然發現，使之大白天下。人們用了近百年的時間，將一個規模巨大的馬雅古城從塵封中發掘出來，1955年正式開放，1979年被聯合國科教文組織定為「人類遺產」。據考證，蒂卡爾1世紀時便有人類居住，西元200到850年間為蓬勃發展期。

瓜地馬拉蒂卡爾國家公園內的金字塔。（圖皆由作者提供）

我們今天看到四個較為完整的金字塔，規模以年畫分，越靠近現代的建築越大，因為建築技術水準提高。第一、第二金字塔同置於大廣場內，一東一西，如同雙子，建於西元700年；廣場內的其他建築耗時千年逐漸建成。第二金字塔高38米，公園建了人造木梯供遊人攀登至頂，可將廣場上的全部建築盡收眼底。

登第四座金字塔最為挑戰，它位於公園最深最高處，遊客可以爬到塔的六層樓高處，瞭望整個公園。塔上台階又陡又窄，連我這個從不恐高的人都有點腿發軟，登頂「一覽眾山小」，鬱鬱蔥蔥，無邊無際的熱帶叢林匍匐腳下；剛剛看過的前三座金字塔，像三艘小舟遊弋在綠浪樹尖上，我只能用「風景這邊獨好」一言概之。

以瓜地馬拉的蒂卡爾公園作為我們探索馬雅文化的完結篇，堪稱完美，因為它是中美洲最偉大的馬雅廢墟城。

回途中，導遊帶我們抄近道，穿越叢林，幸運看到罕見的長鼻浣熊和吼猴，還看到許多熱帶叢林鳥；牠們色彩斑斕，據說公園裡有300多種飛禽，數千種植物，這裡不僅是馬雅廢墟，還是熱帶雨林生物保護區和野生動物棲息地。

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