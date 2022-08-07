星座／8月7日至8月13日 處女座財運傲人雙魚座自信受挫

8月7日至8月13日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

金牛座總運指數：★★☆☆☆一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。幸運色彩：科幻銀速配星座：金牛座貴人星座：雙魚座雙子座 總運指數：★★★☆☆人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

幸運色彩：古銅青

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

巨蟹座 總運指數：★★★★☆本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

獅子座 總運指數：★★☆☆☆本周最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：月亮石銀

幸運數字：8

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

處女座 總運指數：★★★★★運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天秤座 總運指數：★★★★☆感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資 需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天蠍座 總運指數：★★★☆☆愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座 總運指數：★★★★☆理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 總運指數：★★★☆☆與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則越往後走事情會變得越棘手。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

水瓶座 總運指數：★★☆☆☆不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 總運指數：★☆☆☆☆不管你過去有多自信，本周所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

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