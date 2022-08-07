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娛樂／拆解「民俗恐怖片」 6步讓你嚇到戲外

娛樂新聞組
電影「咒」氣氛營造恐怖，大黑佛母的祕密是本片一大重點。（取材自豆瓣電影）
電影「咒」氣氛營造恐怖，大黑佛母的祕密是本片一大重點。（取材自豆瓣電影）

看完台灣電影「咒」，你被嚇到了嗎？很多觀眾被結尾的「惡意」搞生氣了，原本只是旁觀者，卻在最後被告知：你也是其中的一部分。原來是導演突破了恐怖片的安全區域，不僅推倒第四面牆，還加入許多沉浸式互動環節，成就它的，是觀眾的傾情投入。

恐怖片有很多類型，柯孟融的「咒」屬於民俗恐怖片。這種類型最嚇人，在民俗類恐怖片裡，文明社會雖有現代科技、宗教和國家制度的保護，人的心底依然留存對萬物有靈的記憶。在主角尋找祂的過程中，會和根植於當地人心中的信仰發生碰撞。這兩股不信與信、對抗與臣服的力量同時存在於觀眾的心裡，觀影過程彷彿也在觀看內心交戰。

民俗恐怖片最觀照內心，表現的文化背景與觀眾愈接近，就愈容易入戲。亞洲導演尤擅此類，去年的「南巫」（馬來西亞）和「薩滿」（泰韓合拍，又譯「靈媒」）皆是指向當地文化雜糅淵源的佳作。更早的佳片有台灣的「雙瞳」、南韓的「哭聲」、香港的「殭屍」及日本的「詛咒」（又譯「靈異咒」）。

第一步：無恩澤只懲罰的惡靈

這些故事中，總有一小群人守護著一位神或靈，祂既不隸屬於幾大宗教，也非邪教，直通原始宗教的血脈。接受供奉和獻祭的神祇和當地的文化密不可分，是把一群人牢牢吸在當地的力量，使信徒在現代社會的劇烈變遷中免於流散，代價是永遠侍奉的承諾。

雖然宗教各有不同，但只要把神的旨意裝在心中，基督徒、佛教徒、伊斯蘭、猶太教徒們但行天下無礙；邪教通常透過嚴格的集體生活和強大「教主」帶來的安定感，團體和教主的重要性遠超過在地。而民俗恐怖片裡的神靈殘酷、專橫而強大，只索取及施予懲罰，極少展示慈愛。日本恐怖片「詛咒」中的「禍具魂」需要被咒術降伏，一旦村莊被淹，祭祀中止，祂的惡念愈熾，最終聚成人形流竄人間；「咒」中供奉的大黑佛母需要牙齒、頭髮、耳朵、山羊和名字的供奉，更想要自由。把這種信仰帶到台灣深山中的陳氏家族還未及享受恩惠就陷入危險，只能請佛母入地道並用鏡陣和泥童封印。善於操控人心的佛母，最後仍一步步利用村民和外人（女主角李若男）達到自己的目的。

第二步：質樸村民漸生惡意

守護這些神靈的人群，是影片中最先讓人察覺到異常的部分。他們看似正常，多為質樸的村民，只要不涉及禁區，這些神靈的守護者人性猶存。「咒」中，女主角若男回到他們的老家拍攝祭祀儀式時，舅公等親族並無惡意，像平常的長輩一樣和善。「詛咒」中下鹿毛村的村民對外人雖然戒備，程度也沒有超出古老農村對外來人的警戒心，婦人照常在屋外晾衣物。「殭屍」裡的梅姨是個好心腸的婆婆，因為不捨亡夫，才請心懷不軌的九叔作法為其復活，煉成殭屍害了整棟樓。「南巫」中養小鬼下降頭的婦人，平日毫無駭人之處，看起來只是一個因為兒子意外去世而傷心的母親。

「殭屍」裡的梅姨是個好心腸的婆婆，因不捨亡夫的決定，害了整棟樓。（取材自豆瓣電影...
「殭屍」裡的梅姨是個好心腸的婆婆，因不捨亡夫的決定，害了整棟樓。（取材自豆瓣電影）

正因為守護者們只是普通人，不像邪教教徒被洗腦而摒棄了人之常情，他們是代表觀眾視角的主角和神靈之間的一道緩衝帶。他們是常人，但會在某些時刻現出異樣，滋生惡意。在看見神靈的真身之前，光是祭祀中渾身寫滿符文的村民齊刷刷亮相（「咒」），就足以嚇到外來者和觀眾們。

電影「咒」中身體寫滿符號的情節讓許多觀眾不適。（取材自豆瓣電影）
電影「咒」中身體寫滿符號的情節讓許多觀眾不適。（取材自豆瓣電影）

第三步：當鎮守邪靈防護失效

當這群人的努力失效，神靈的力量擴散出當地一隅，進入文明世界的範疇，這時，驚悚的感覺開始爬上皮膚。

失效的原因或因祭祀中斷，比如「詛咒」中的下鹿毛村因興建水庫被沉入湖底，祭祀被迫中斷，迫使「禍具魂」重新尋找願意為祂效力之人。或因本該信神的角色拒絕信仰而惹怒神靈，「薩滿」裡接受現代教育的小姑娘敏拒絕巴揚神附身，最終招來惡靈。踏入禁區、破壞封印並喚醒神靈，比如「咒」中「破鬼特工隊」的行為，也會引來災禍。還有一種更邪惡的設定：「哭聲」中的「日本人/鬼」和薩滿教法師從一開始就目的明確，意在混亂一方百姓的頭腦，粉碎現代文明教化和基督教信仰，把村民推回到亂力怪神的時代。

「薩滿」裡接受現代教育的小姑娘敏拒絕巴揚神附身，最終招來惡靈。（取材自豆瓣電影）
「薩滿」裡接受現代教育的小姑娘敏拒絕巴揚神附身，最終招來惡靈。（取材自豆瓣電影）

第四步：看不見的力量 解不完的謎團

而當現代文明和傳統人倫的捍衛者們——醫生、警察、育幼園阿姨及院長、父母雙親、侍奉正神的神職人員紛紛死去時，恐怖的體驗才真正開始，「祂」已經離我們很近了。歐美怪物、活屍恐怖片只需果斷消滅傷害人類的怪物，可是在民俗恐怖片中，主角（也就是我們）面對的不是明確的惡物，而是隱形的「壞壞」和眾多的謎團。謎團拖住手腳，讓人不能拋擲燃燒瓶、射出利箭與之痛快地決鬥，必須先在迷霧中爬行，尋找一串問題的答案——請問，你是什麼神靈，從哪裡來，想要什麼，怎樣做才能擺脫詛咒？

在這類影片中，主角需要像偵探一樣追尋這些問題，像鬥士般拚死一搏，爭取一線回到正常生活的機會。

懸念和恐懼錯雜在一起，雖然經常會有宗教學/人類學教授之類的角色提供線索，正神/善神的守護者或本尊出手相助，但主角依然大都在劫難逃。

民俗恐怖片中，文明社會的代表如醫生、警察、社工等人員也無法逃離傳統神靈的詛咒。圖...
民俗恐怖片中，文明社會的代表如醫生、警察、社工等人員也無法逃離傳統神靈的詛咒。圖為「咒」劇照。（取材自豆瓣電影）

第五步：滿滿的惡意和私心

借神靈之眼，能照見人性的種種。人的復仇心，讓「南巫」中的婦人借小鬼之手對鄰居下降頭，手段之陰損狠毒，堪稱鄰人之惡的極致。私慾熾烈時，人會像「雙瞳」中修仙道士和弟子們忘了自己是人，毫無顧忌地大開殺戒。他們最接近邪教信徒，心中只有一種信念——成仙。但更多的時候，人因為膽小怕死或對他人的眷戀，縱容利己心無限膨脹，直到吞沒良心。

觀眾總是容易輕信主角向善的心意，大多時候的確是這樣，「南巫」裡的女主角阿燕雖然不信鬼神，為了治好丈夫被附身後的怪病纏身，她隻身赴洞穴拜祭山神，希望得到庇佑。「薩滿」中為了保護女兒，主動求請善神附身以挑戰惡靈的諾伊，雖然不幸招來惡靈附身而失敗，至少她曾有過心意如此。一旦有些電影推翻了「人心向善」的默認規則，讓主角從一開始就懷著害人之心，那麼一直與主角共進退的觀眾，後怕的感覺便會揮之不去。

「南巫」中的主角隻身赴洞穴拜神，希望被邪靈纏身的先生能得到庇佑。（取材自豆瓣電影...
「南巫」中的主角隻身赴洞穴拜神，希望被邪靈纏身的先生能得到庇佑。（取材自豆瓣電影）

「咒」的結尾讓很多人氣不忿的「晦氣」，主角李若男最後的告白是劇情最精妙的一塊拼圖。有了它，這個關於「袪魅」和「祝福」的故事才算圓滿。導演處心積慮地敲掉第四堵牆，為的就是邀你入局，完全地沉浸於其中，才能深深體味到人性的複雜。

李若男只是一個普通人，她心裡曾經有愛，多年前真心守護過被獻祭的小女孩，也想救地道裡被困的「孩子們」。後來發現詛咒在女兒的身上降臨，用盡各種方法都無果，她自願成為佛母的幫兇，故意讓幫助她的人——警察、心理醫生和社工、神父神婆去送死，甚至在電影的最後也讓螢幕外的觀眾徹底暴露在深不可測的詛咒中。

「咒」中的女主角為救女兒不擇手段。（取材自豆瓣電影）
「咒」中的女主角為救女兒不擇手段。（取材自豆瓣電影）

第六步：挫敗感結局 恐懼蔓延出戲外

不管神、靈、鬼是否存在，民俗恐怖片的後座力，總是來自片中的人性和命運。「你那麼努力，但還是失敗了」，「哭聲」結局的深深無力，「詛咒」的男主角小林雅文像偵探一樣追查線索，無限接近了「禍具魂」的真身，最後功虧一簣。他的失敗帶給觀眾出乎意料的挫敗感，因為我們差不多已經把這部電影看成了推理片。像小林這樣冷靜的偵探，總能在最後解決謎題，讓世界回復安寧，但我們搞錯了，另有一種力量，連擁有免死光環的偵探都難以倖免。

民俗恐怖片的魅力，不止於觀影後仍無法擺脫的恐懼感，它能喚起對不可知的敬畏，回看自己的文化根源，察覺人的渺小和處境的荒誕。「南巫」和「哭聲」中，各路民間信仰借人身做容器，在小小一方土地照面、鬥法。有的傷人性命，有的普渡慈航。「薩滿」邀來死去的草木鳥獸皆附身於人，惡狠狠地展示萬物有靈的怪誕景象。現代文明和古老信仰的碰撞在「雙瞳」中最激烈，殘酷而利己的古老信仰，目不斜視地穿過現代文明，在燈火晝夜不滅的都市中，留下一縷悠悠還魂的氣息。

「哭聲」中基督教、神道教、薩滿教忙著爭奪人心，可人心仍然失神渙散，魔鬼的化身才能...
「哭聲」中基督教、神道教、薩滿教忙著爭奪人心，可人心仍然失神渙散，魔鬼的化身才能乘虛而入。圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

「哭聲」中的日本人/鬼、薩滿法師、白衣女人、基督教輔祭、警察和村民們是這片土地上先後存在過，依然並存著的力量。基督教、神道教、薩滿教忙著爭奪人心，可人心仍然失神渙散，魔鬼的化身才能乘虛而入。白衣女象徵的祖先守護力量被誤解，維持人間秩序的警察鐘久，對常識和正義的信心被片片瓦解。

這樣的悲劇讓人渾身發冷，前人的命運和今人的重疊在一起，逼我們重新審視今天的生活：如果生活的一切被更高的力量摧毀，自己會變成什麼，人、神的傀儡，還是惡鬼？

（取材自澎湃新聞）

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