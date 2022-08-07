娛樂／台式恐怖片 「咒」遍全球

台灣恐怖電影「咒」上架Netflix後，由於咒語和佛母手勢沒有語言隔閡，也在外國網路社群中流行。圖為拍攝時導演柯孟融（左）與女主角蔡亘晏（右）討論手勢。（取材自豆瓣電影）

恐怖電影 「咒」（Incantation）寫下台灣電影在Netflix 全球排名最佳紀錄，7月不僅闖進NetflixTop 10全球非英語電影觀看數第三名，更穩坐台、日、港、星、越、印尼電影放映冠軍。

「咒」講述不信邪的女主角李若男（蔡亘晏飾）和男友等人組成影像團隊，四處到鬧鬼場景拍片破除謠言，六年前，他們大膽闖入邪教儀式中的禁地，觸怒了沉睡的邪靈，詛咒在世間蔓延。男友當場猝死，其他成員接二連三的發瘋、離奇死於非命，唯一生還的是因腳傷而未進入的若男。六年後，她女兒竟畫出當年儀式的符號、時常對著無人角落說話，更出現奇怪的皮膚病，若男為了拯救女兒不惜一切代價，決定冒著生命危險重回禁地，找出詛咒的秘密。

「咒」中女主角為救女兒不惜一切代價。（取材自豆瓣電影）

「咒」今春在台上映累積新台幣1.7億元（約567.7萬美元）票房後，成為台灣原創恐怖片影史票房第一。今夏在Netflix全球上線後，立刻掀起「佛母熱潮」，大黑佛母是片中邪教的詛咒源頭，「咒」獨有台式恐懼在世界上持續散播，尤其恐怖片輸出大國的日本 網友更頻頻叫好。

全球知名遊戲製作人小島秀夫，特別轉貼「咒」登上Netflix上映的消息；恐怖漫畫「陰陽眼見子」作者泉朝樹看完後，發文揪人陪他上廁所，因為他被嚇到心有餘悸。在YouTube擁有196萬人追蹤的日本虛擬YouTuber兔田佩克拉也大力推薦粉絲一起看「咒」，更以可愛口氣希望粉絲一起感受佛母的魅力，「你們不看咒的話，佩克拉醬就沒辦法得到幸福了」。

另外，第三方機構FlixPatrol數據顯示，「咒」擠進Netflix世界電影排名全球第8；觀看排名穩坐台灣、日本、香港、新加坡、印尼、越南排名第1，馬來西亞與菲律賓排名第2、泰國第3、南韓第6名；甚至擴散到拉丁美洲，包含阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞等都擠進前10名。

咒語、手勢突破隔閡 歐美人也怕

耗費5年、一手打造「咒」的導演柯孟融得知作品登上Netflix後在多國引起熱烈迴響，相當受寵若驚。他表示，「身為導演，作夢都沒想過，總覺得是在平行時空發生的事，感謝所有的愛、所有的一切」，他還不忘提醒影迷使用耳機觀賞，才能獲得最佳觀影體驗。

「咒」雖在台上映口碑票房雙贏，但柯孟融一度很擔心歐美觀眾會無法理解片中的宗教元素及恐怖布局。沒想到在Netflix播出後，從網友解析或反饋中看出，對他們而言從未接觸的東方元素，反倒加深其在電影中的神秘感，讓柯孟融鬆一口氣直呼「看來我想太多了。」

「咒」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「咒」在Netflix重新配音部分，僅有英文、泰文及西班牙文，但意外的是劇中「火佛修一 心薩嘸哞」這句咒語及佛母手勢，因沒有語言隔閡，如同台灣一樣在網路上造成流行，許多國家的影迷看完後都紛紛念起咒語或擺出手勢，沉浸在大黑佛母的世界中。

（取材自聯合新聞網）