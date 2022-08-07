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醫藥／拔牙時臉突腫脹「如吹氣球」 皮下氣腫恐致死

潘欣中
21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，牙科及整形外科醫師會診發現是皮下氣腫。(圖：台灣屏東基督教醫院提供)
21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，牙科及整形外科醫師會診發現是皮下氣腫。(圖：台灣屏東基督教醫院提供)

一名21歲男大學生日前到牙醫診所拔智齒，拔到一半突感不適、呼吸困難，牙醫師掀開治療巾一看，發現男大生左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，趕緊送急診，牙科及整形外科醫師會診發現是皮下氣腫， 研判是拔牙手術過程空氣由皮瓣進入皮下組織及組織間隙，造成臉部、頸部與胸部縱膈腔氣腫，住院以氧氣及抗生素治療後康復。

21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到一半突感不適，牙醫師發現男大生左臉頰及脖頸吹...
21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到一半突感不適，牙醫師發現男大生左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，趕緊送急診。(圖：台灣屏東基督教醫院提供)

住院治療4天 才逐漸消退

台灣屏東基督教醫院牙科主任劉振聲說，經電腦斷層及臨床檢查發現，有氣體聚積在皮下軟組織及縱膈腔中，按壓病人浮腫的頭頸部時有爆裂聲出現，因此診斷為皮下氣腫，由於氣腫壓迫著緊鄰的食道、呼吸道等組織，使得男大生產生吞嚥與呼吸困難，灌入的空氣和水並非無菌，有可能引發細菌感染，甚至造成敗血症及少見但會致命的壞死性縱膈腔炎。

由整形外科醫師收治住院給予氧氣及抗生素治療四天後，男大生皮下與縱膈腔氣腫逐漸消退，未拔成功的智齒，也由牙科醫師拔除；劉振聲說，雖然拔牙造成皮下氣腫並不常見，但其併發症嚴重時卻會危及生命，不能不小心謹慎，要避免發生皮下氣腫，宜使用電動器械設備。

劉振聲說，拔牙是一種侵入式手術，必然存在風險，像是傷口感染或傷口持續出血、周邊組織創傷、牙齒誤入其他組織間隙或是併發蜂窩性組織炎、敗血症等；因需要麻醉，因此有高血壓心臟病、糖尿病和凝血功能有問題者，或正使用抑制骨吸收藥物例如雙磷酸鹽類的福善美或單株抗體抑制癌細胞骨轉移藥物者，都應在拔牙前和牙醫師討論，以降低拔牙後遺症的風險。

2天仍腫脹出血 應速就醫

劉振聲提醒，拔牙後原就會有疼痛、酸麻的感覺，一般來說，按照醫囑服用醫師開立的消炎止痛藥物即可，若在48小時後腫脹的狀況沒有改善，且仍出血不止、出現發燒、畏寒等狀況，應儘快就醫檢查。

手術 高血壓 心臟病

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