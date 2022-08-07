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醫藥／尿道中段懸吊術 告別尿失禁

黃寅
台中醫院婦產科醫師林新旺說，尿失禁並不可怕，只要就醫治療並透過運動、體重與飲水控制，都是可以被改善治癒的。（圖：台中醫院提供）
台中醫院婦產科醫師林新旺說，尿失禁並不可怕，只要就醫治療並透過運動、體重與飲水控制，都是可以被改善治癒的。（圖：台中醫院提供）

一名55歲婦人長年忍受腹部下墜感、時常會感到尿急，還有頻尿困擾，常常一大笑、咳嗽後，褲子就濕一片，不僅不敢出門，連久站都會漏尿，嚴重影響日常生活，不得不使用尿布避免漏尿。婦女就診後透過骨盆腔檢查，確定罹患了應力性尿失禁，經進行尿道中段懸吊術治療，終於獲得良好改善，不再漏尿。

台灣衛福部台中醫院婦產科醫師林新旺指出，應力性尿失禁，症狀輕者，可以用凱格爾骨盆底肌肉訓練的方式治療，大約六成有效；若症狀嚴重，則建議手術治療。所謂的尿道中段懸吊術，是經由閉孔在承受壓力最大的尿道中段，以無張力的懸吊帶，懸在尿道中段，與組織結合形成強硬的組織，平時對尿道不會造成張力，當腹壓產生時，稍微鬆弛的器官往下墜時，這個懸吊在就可以有效地支撐尿道，防止壓迫到膀胱。

他說，這個手術除了傷口小、恢復快速，手術還能在20分鐘內完成，改善尿失禁成功率高達90%。

林新旺說，20歲到45歲生育年齡女性，也會因懷孕和生產過度用力造成韌帶鬆弛，而導致尿失禁。

其他高風險其他成因還包括慢性咳嗽、慢性肺部疾病造成腹部壓力增加、長期便祕、體重過重，及搬重物勞力工作等，除了影響生活品質、性生活、併發皮膚紅癢、起水泡或潰瘍、泌尿道發炎感染，也很可能會對心理方面造成影響，比如自卑、憂鬱等。

醫師表示，症狀輕徵者也選擇保守療法，包括凱格爾運動、骨盆電刺激、生物回饋運動、藥物等。其中，尤以加強核心肌群的訓練，促進脊椎深層與骨盆底肌間平衡與協調，可以有效減緩漏尿發生。

林新旺提醒，尿失禁並不可怕，只要就醫治療並透過運動、體重與飲水控制，都是可以被改善治癒的。

手術 便祕 肌肉

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