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醫藥／口腔細菌多 拔牙後防感染

丘宇琦

「醫生，我的臉整個腫起來了！」

在一個月黑風高的晚上，傳呼機嗶嗶嗶任性地響起，將我從夢鄉中拉回現實。在市區一間醫院擔任牙科醫生的我，剛好是當天的值班醫生，聽到急症室傳來有患者頜面部感染的消息，急忙從值班室衝過去了解情況。

患者是70多歲的周阿婆，見到我是操著一口親切的台山話，手指不停指向左邊的臉龐。只見周阿婆瘦削凹陷的左邊下巴位置居然腫起像乒乓球一樣大小的腫塊。我立刻帶上手套進行頭頸部檢查並詢問病史。原來周阿婆在一星期前因為牙痛，拔除了左側一顆蛀了很久的下牙，術後幾日拔牙位置便開始變得紅腫，臉頰與下巴也開始變得疼痛難忍。

摸向阿婆的下巴到頸部位置，下頜骨下緣竟變得逐漸難以觸診。我暗叫不好，看來感染已經逐漸擴及到頸部了，再不治療就會變成魯特維氏咽峽炎（Ludwig’s Angina），嚴重者會壓迫呼吸道危及生命！於是我馬上將周阿婆的情況匯報給二線值班醫生。當晚，周阿婆入院接受全麻下的切開與引流術。手術後，周阿婆休養數日，康復進展良好成功出院。

周阿婆的疾病其實屬於拔牙術後發生的蜂窩組織炎，又為頜面部間隙感染。由於我們的口腔內有大量細菌，在有傷口、免疫力薄弱的情況下，細菌便會趁虛而入，造成感染。

許多患者以為術後只要按時服用抗生素，便能保證萬無一失。其實不然，雖然由於醫學進步，拔牙術後感染也有一定的概率發生，對於老年人、免疫缺陷者、或有系統性疾病病史的人士如糖尿病患者會有更高的患病機會。因此，如出現口腔以及頜面頸部的紅腫、發燒、開口受限、吞嚥困難、呼吸困難等症狀、一定要及時求診。

由於頜面部以及頸部特殊的生理結構和血液循環，一旦口腔內部的細節進入頜面部的蜂窩組織，便會快速向外擴散，波及頸部呼吸道、甚至進入胸部變成下行性縱膈感染 （Descending Necrotizing Mediastinitis），此病急性起病發展迅速，致死率高。除此之外，頜面部感染也有可能引發心肌炎、肺炎，甚至曾有病例就是牙痛不到一周就因為繼發敗血症去世。

我們經常忽視的小小蛀牙也可以成為可怕的殺人元兇，因此，保持良好的口腔衛生習慣、定期進行口腔檢查、有症狀時及時就醫十分重要。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected]

手術 醫學 糖尿病

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