料理功夫／涼拌五香花生

涼拌五香花生

炎炎夏日，不想在廚房待太久，不妨試試看這道快手涼菜，即簡單又美味，營養也不差。

材料：

花生仁200克、胡蘿蔔丁50克、西芹丁50克。

輔料：

八角2個、香葉2片、花椒粒1茶匙、桂皮2小片、鹽3茶匙、糖半茶匙、生抽1茶匙、香醋半茶匙、芝麻油1茶匙、水500毫升。

涼拌五香花生食材

作法：

1.將花生仁揀淨，用溫水浸泡3～6小時。

2.胡蘿蔔去皮、切小塊，芹菜洗淨也切小塊。

3.鍋裡加500毫升水，放入八角、桂皮、花椒粒、香葉和1茶匙鹽，開大火煮開，然後倒入泡過的花生仁，轉中火煮20分鐘後，瀝乾水分並去除所有的香料，留下花生仁備用。

4.鍋中加兩杯水，大火煮沸，放入1茶匙的鹽，先把胡蘿蔔丁放入煮2分鐘，再放入芹菜丁煮1分鐘，一起撈出並用涼水沖涼，這樣能保持芹菜丁的翠綠。

5.把花生仁、芹菜丁和胡蘿蔔丁一起倒入容器，加芝麻油、香醋、糖、生抽、1茶匙鹽一起拌勻，冷藏數小時後食用味道更佳。

小叮嚀：

為了保護花生仁的外皮不脫落，煮的時間不易過久，所以要先浸泡花生仁，這樣就能縮短煮的時間。

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