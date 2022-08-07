料理功夫／涼拌韓式海帶絲

涼拌韓式海帶絲

材料：

韓式海帶絲1包、蔥白5根（切絲）。

綜合醬料：

醬油膏3大匙、芝麻油2大匙、醬油2大匙、熟芝麻1大匙、陳醋3大匙、蒜頭5瓣（切碎）、紅辣椒2條（切碎），全部混合備用。

蔥白切絲

作法：

1.把海帶絲的鹽分清洗乾淨，煮一鍋滾水放入海帶絲煮1分鐘，接著瀝乾水分（先不要沖洗冷水），待冷卻後用剪刀剪成1吋長備用。

2.把海帶絲放入一大盆中，加入綜合醬料醃製半小時。

3.半小時後再加入切好的蔥絲拌，均勻就可食用了，海帶絲脆脆的口感很好吃。

韓式海帶絲

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