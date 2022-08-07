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料理功夫／甜菜三吃

／草田維
甜菜馬鈴薯沙拉
甜菜馬鈴薯沙拉

根據美國農業部國家營養數據庫，甜菜是高度營養的根類蔬菜，含豐富維生素和礦物質，如鉀、鈉、鐵、葉酸、磷、鎂、鈣、維生素C和B。可以降低血壓，防止貧血，改善心臟健康，減少眼睛黃斑病變，好處多多，應該常常食用。

甜菜馬鈴薯沙拉

材料：

甜菜、馬鈴薯、胡蘿蔔、白煮蛋、糖；小黃瓜、蘋果、蟹肉棒、煮熟蝦仁等食材可自行選擇。

甜菜馬鈴薯沙拉材料
甜菜馬鈴薯沙拉材料

作法：

1.甜菜、馬鈴薯和胡蘿蔔切小塊，用水煮熟。蛋煮成白煮蛋，蛋白切小塊，蛋黃壓碎。

2.用美乃滋和一點點糖將切好的蛋、甜菜、馬鈴薯和胡蘿蔔拌勻，就成了夢幻粉紅色沙拉，小朋友一定樂於嘗鮮。

3.也可加入其他食材，例如小黃瓜、蘋果、蟹肉棒、煮熟蝦仁。

甜菜綜合蔬菜湯

甜菜綜合蔬菜湯
甜菜綜合蔬菜湯

材料：

甜菜、家中現有的蔬菜。

作法：

1.甜菜切小塊，家中現有的蔬菜沖洗乾淨，切小塊，一起用水煮開，加點鹽即成。

2.各種菇類、高麗菜、芹菜、木耳也都是很棒的食材。也可趁機加入平常小朋友不愛吃的蔬菜，混在紅色湯中，可能不會被發現。

甜菜生菜沙拉

甜菜生菜沙拉
甜菜生菜沙拉

材料：

甜菜、秋葵、蘋果。

作法：

1.甜菜切薄片，用刻花模子壓出形狀，用水煮熟，瀝乾備用。

2.秋葵煮熟，放涼以後切小段。秋葵煮過頭，顏色會變黃，口感會變得軟而不脆，要注意煮的時間不要太長。

3.蘋果切薄片，用刻花模子壓出喜歡的形狀。

4.將所有食材擺盤，淋上喜歡的沙拉醬即成。

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